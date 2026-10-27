التلفزيون الصيني يعلّق بث مباريات الدوري الإسباني بسبب مبابي

أكدت مجموعة الإعلام الحكومية الصينية التي تشرف على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، تعليق بث مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، على خلفية تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وقالت مجموعة «تشاينا ميديا غروب» في بيان: «عقب التصريحات البالغة الخطورة» الصادرة عن اللاعب، «بادرت المجموعة، اعتبارا من 26 أكتوبر، إلى تعليق بث مباريات الدوري الإسباني، فضلا عن جميع المباريات والإعلانات التي يظهر فيها اللاعب».

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بقرار التعليق، نقلا عن مصادر داخل التلفزيون الرسمي.