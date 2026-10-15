9 أندية بالدوريات الأوروبية الكبرى تمتلك لاعبين تتجاوز قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

تضم الدوريات الأوروبية الكبرى 9 أندية تمتلك لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت.

ويأتي ريال مدريد الإسباني في المركز الأول بإجمالي خمسة لاعبين تبلغ قيمتهم السوقية 710 ملايين يورو، ويمنحه هذا التفوق أفضلية واضحة في القائمة، سواء من حيث عدد اللاعبين الذين يتجاوزون حاجز 100 مليون يورو أو إجمالي قيمتهم السوقية.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني، بوجود خمسة لاعبين أيضاً، لكن قيمتهم السوقية الإجمالية تبلغ 640 مليون يورو.

ويأتي برشلونة الإسباني في المركز الثالث، بأربعة لاعبين بقيمة إجمالية تبلغ 580 مليون يورو، متقدماً بفارق بسيط على مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يمتلك العدد نفسه من اللاعبين، لكن بقيمة إجمالية تصل إلى 570 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، يظهر تشيلسي الإنجليزي بأربعة لاعبين تبلغ قيمتهم السوقية مجتمعة 430 مليون يورو، متقدماً على مواطنه أرسنال الذي يمتلك ثلاثة لاعبين بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون يورو، يليهما ليفربول ولديه لاعبان بقيمة 200 مليون يورو.

أما بايرن ميونخ الألماني فيحتل المركز الثامن بلاعب واحد تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، يليه أتلتيكو مدريد الإسباني بوجود لاعب واحد تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو.