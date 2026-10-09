مورينيو ينفجر دفاعاً عن مبابي: انتقاداتكم سخيفة!

دافع مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، واصفاً الانتقادات الموجهة إليه بسبب قضائه فترة التعافي من الإصابة في فرنسا وسويسرا بأنها «سخيفة».

وتعرض مبابي لانتقادات بعدما أمضى فترة تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية، في فرنسا وسويسرا، بدلاً من البقاء في مدريد، كما التُقطت له صورة في باريس، وأخرى أثناء ركوبه دراجة هوائية في سويسرا.

وربط بعض المشجعين بين تحركات اللاعب وتصريحات سابقة لمورينيو دعا فيها اللاعبين إلى تجنب التزلج وركوب الدراجات تفادياً لخطر الإصابة.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة فياريال في الدوري الإسباني: «هل هذه الانتقادات مبالغ فيها؟ إنها سخيفة».

وأضاف: «حضر جميع اللاعبين الذين كان عليهم الحضور يومياً للتعافي. جاء مبابي، مثل الآخرين، لإجراء فحوص بالأشعة من أجل تشخيص حالته، ثم ذهب لمراجعة اختصاصي في فرنسا، لأن لديه سوابق في ركبته لا يمكننا تجاهلها».

وعن صورة اللاعب على الدراجة في سويسرا، قال مورينيو إن الفندق الذي أقام فيه يتألف من بيوت صغيرة، ويوفر دراجات للنزلاء للتنقل بين المرافق المشتركة، ساخراً من محاولات تصوير الأمر وكأن مبابي كان يشارك في طواف سويسرا.

ولم يُبدِ مورينيو قلقاً من احتمال تعرض مبابي لاستقبال عدائي خلال مواجهة فياريال، مؤكداً ثقته بأن المهاجم الفرنسي، الهداف التاريخي لكأس العالم، أدى واجباته تجاه ريال مدريد.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مبابي لانتقادات من بعض مشجعي النادي هذا الموسم، إذ اعترضت عليه الشهر الماضي مجموعة «ألترا سور»، المرتبطة باليمين المتطرف والممنوعة من دخول ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب طيه جزئياً، إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إبراهيما كوناتيه، قمصاناً تحمل عبارة «كلنا سبتيون»، في رسالة دعم لسكان مدينة سبتة الإسبانية المحاذية للمغرب، التي تواجه أزمة هجرة.

ويأتي ذلك في وقت يتخلف فيه ريال مدريد بست نقاط عن غريمه برشلونة في سباق لقب الدوري الإسباني.