احتفظ أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بالمركز الأول في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً بالدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، بدخل ثابت قيمته 28.3 مليون دولار، حسب كشف للرواتب أصدرته نقابة اللاعبين.

وتقدم ميسي على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل في الصيف إلى شيكاغو فاير.

وتصدر "البرغوث" القائمة بأجر يزيد بنحو 8 ملايين دولار عن العام الماضي، رغم أن أرقامه تشمل فقط راتب اللعب، ولا تشمل الدخل من مصادر أخرى.

وبذلك تجاوز ميسي ميزانية الرواتب في 25 فريقاً من أصل 30 فريقاً في الدوري.

والعام الماضي مدد ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، عقده مع إنتر ميامي حتى 2028.

وحل ليفاندوفسكي ثانياً بـ19.51 مليون دولار، يليه الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أورلاندو بـ13.938 مليوناً، ونجم كوريا الجنوبية سون هيونغ مين من لوس أنجلوس إف سي بـ11.152 مليوناً، ولاعب منتخب سويسرا بريل إمبولو من أتلانتا يونايتد بـ10.81 ملايين دولار.

ولا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار أي اتفاقيات إضافية قد يبرمها اللاعبون مع جهات أخرى بخلاف الأندية، أو أي مكافآت متعلقة بالأداء.

وتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية في إجمالي الرواتب بـ59.37 مليون دولار، يليه شيكاغو في المركز الثاني بـ41.29 مليوناً، وأتلانتا ثالثاً بـ38.35 مليوناً، ولوس أنجلوس غالاكسي رابعاً بـ34.91 مليوناً، ولوس أنجلوس إف سي خامسا بـ32.91 مليوناً.

وكان أدنى إجمالي للرواتب من نصيب نادي فيلادلفيا يونيون بـ12.64 مليون دولار، يليه سبورتنغ كانساس سيتي بـ13.30 مليوناً، ودي سي يونايتد بـ14.55 مليوناً.

وتغطي الأرقام الفترة حتى 9 أكتوبر، وهي محتسبة سنوياً للاعبين الذين وصلوا في فترة الانتقالات الصيفية.