طرابزون سبور يحذر من استغلال اسم وصور محمد صلاح دون إذن

حذر نادي طرابزون سبور التركي من استغلال اسم وصور نجمه المصري محمد صلاح في إعلانات وحملات تجارية من دون الحصول على موافقات قانونية.

وأكد طرابزون اتخاذه خطوات قانونية ضد الجهات التي تستخدم اللاعب أو قميص النادي لتحقيق مكاسب تجارية.

وأصدر النادي التركي بياناً رسمياً، الأربعاء، أوضح خلاله أن انتقال صلاح إلى صفوفه أثار اهتماماً كبيراً في تركيا وحول العالم، قبل أن يرصد قيام بعض الشركات باستخدام صور اللاعب واسمه وقميص طرابزون سبور في إعلانات وحملات تجارية.

وشدد طرابزون سبور على أن وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق لا يمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام اسمه أو صوره لأغراض تجارية، مشيرا إلى أن الترويج للمنتجات والخدمات باستخدام صورة اللاعب، أو تقديم انطباع بوجود تعاون تجاري أو موافقة منه، لا يعد استخداماً مصرحاً به.

وأوضح النادي أن هذه الممارسات قد تمثل انتهاكا لحقوق صورة وشخصية محمد صلاح، إلى جانب حقوق العلامة التجارية الخاصة بطرابزون سبور وسمعته وقيمته التجارية.