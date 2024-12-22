الغساني: المواجهات المتتالية زادت من صعوبة مباراة الإمارات وقطر

أكد لاعب المنتخب الوطني، وأفضل لاعب في مباراة قطر، يحي الغساني، أن توالي المباريات خوض الفريقين لثلاث مواجهات ضد بعضهما في الفترة الأخيرة زاد من صعوبة من اللقاء الافتتاحي الذي جرى بينهما في خليجي 26.

وقال في تصريحات صحافية بعد لقاء قطر: "قدمنا مباراة جيدة أمام العنابي، باستثناء الدقائق الأولى، وكنا أكثر وصولا للمرمى، ولكن لم نوفق في احراز هدف الفوز".

وأضاف: "دخلنا مباراة قطر وكان هدفنا حصد النقاط الثلاث، ولكن التعادل أبقى حظوظ الجميع فرق المجموعة الأولى قائما لبلوغ الدور نصف النهائي، سنبذل أقصى جهدنا للفوز أمام الكويت وعُمان".

ورفض الغساني التعليق على ضعف المردود الهجومي للمنتخب الوطني أمام قطر قائلاً: "هذه نقاط فنية تخص المدرب باولو بينتو، ولا أستطيع الحديث عنها، نعد جماهيرنا أن نقدم الأفضل في الفترة المقبلة.