تحديث مهم لجمهور الإمارات بخصوص مباراة قطر في «خليجي 26»

علمت«الإمارات اليوم» أن مباراة منتخبي الإمارات وقطر المقررة يوم غدٍ السبت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي رقم 26 «خليجي 26» ستقام في توقيتها المحدد من قبل دون تغيير، عند الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت وسائلا إعلام كويتية قد ذكرت أن اللجنة المنظمة للبطولة تدرس تقديم توقيت المباراة لتقام عند الساعة الخامسة مساءً لإتاحة الفرصة أمام جماهير منتخبي الإمارات وقطر لحضور حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي يسبق مباراة الكويت وعمان المقررة في التاسعة مساء.