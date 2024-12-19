منتخب بناء الأجسام يظفر بـ 11 ميدالية في مونديال طوكيو

تمكن لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام من الفوز بـ11 ميدالية (أربع ذهبيات، وفضية واحدة، وست برونزيات)، خلال أول يومين من بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتختتم اليوم، وأحرز الميداليات الذهبية كل من مروان سليمان وعدنان الخيال في منافسات «ماستر كلاسيك فيزيك»، وخالد المطوع في «كلاسيك فيزيك»، ومشاري أحمد في «الماستر كلاسيك بناء الأجسام» وأحرز اللاعب مشاري أحمد ميدالية فضية في «كلاسيك بناء الأجسام»، وأحرز الميداليات البرونزية: أحمد التميمي وعلي ضاوي وعبدالرحمن الخاطري ومايد رحماني في منافسات «الفيزيك»، فيما أحرز أحمد المعلا ميداليتين برونزيتين في «ماستر كلاسيك بناء أجسام» و«كلاسيك بناء أجسام».