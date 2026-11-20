منع مانشستر يونايتد أربعة من مشجعيه من حضور مبارياته على ملعب «أولد ترافورد»، بعدما ألقوا كرات تنس على أرض الملعب خلال مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا، احتجاجاً على ملكية عائلة غليزر للنادي، وبلغت مدة المنع ثلاث سنوات لأحدهم على الأقل.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، نقلاً عن «ذا أتلتيك»، بأن لوائح مانشستر يونايتد تصنّف إلقاء الأجسام على أرض الملعب مخالفة من الدرجة الرابعة، وتصل عقوبتها إلى المنع ثلاث سنوات من حضور مباريات الفريق على أرضه.

وبدأ الاحتجاج في الدقيقة 20 من المباراة التي أقيمت في 3 نوفمبر، حين أُلقيت الكرات من مدرج «ستريتفورد إند»، فأوقف الحكم اللعب مؤقتاً، وساعد لاعبون من الفريقين في إخلاء أرض الملعب، وكان المشجعون يعتزمون بدء الاحتجاج في الدقيقة 21، في إشارة إلى مرور 21 عاماً على ملكية عائلة غليزر، لكن إلقاء الكرات بدأ قبل الموعد بدقيقة.

وسبق إلقاء الكرات احتجاج آخر قبل انطلاق المباراة، إذ أطلق مشجعون مئات البالونات الخضراء والذهبية أثناء عزف نشيد دوري الأبطال، وأُوقف ثلاثة أشخاص على خلفية إلقاء أجسام خلال اللقاء، فيما يعزو النادي تشدده إلى خطر إصابة اللاعبين أو غيرهم إذا تصاعدت مثل هذه التصرفات، بحسب التقرير.

وكان روما متقدماً بهدفين دون رد عندما توقف اللعب، قبل أن يقلب مانشستر يونايتد النتيجة في الشوط الثاني ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.