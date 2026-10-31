بعمر 90 عاماً.. لاعب كمال أجسام ياباني يشارك في مسابقة دولية

شارك لاعب كمال الأجسام الياباني توشيسوكي كانازاوا البالغ عمره 90 عاماً في مسابقة نظمها الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام، بمدينة سانتا سوزانا الساحلية في فئة "الأساتذة" المخصصة للرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر.

وقال كانازاوا: "أحب خوض تجارب لم يسبقني لها أحد، وأكثر ما أرغب فيه هو الاستمرار في ممارسة كمال الأجسام طوال حياتي".

ويعزو كانازاوا طول عمره ولياقته البدنية إلى عادات غذائية صارمة، مشيراً إلى أن نظاماً وضعه قبل عقود كان سبباً في الحفاظ على قوته وصلابته.

ورغم أنه لم يصعد إلى منصة التتويج، لا يزال كانازاوا يركز على تخطي حدود هذه الرياضة، حيث يخطط لظهور أخير قبل أن يعتزل المنافسة.

وقال: "أفكر في أن أحاول مرة أخرى عندما أبلغ 93 عاماً. بعد ذلك، سأضطر على الأرجح للاعتزال. مع تقدمك في العمر، تبدأ التجاعيد في الظهور وتكون كثيرة جداً. في اليابان هناك فكرة سائدة مفادها أنه بمجرد ظهور تلك التجاعيد، فإن مظهرك لم يعد جيداً".