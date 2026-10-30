رحيل باتريك ستيوارت نجم "ستار تريك" و"إكس-مين" عن 86 عاماً

توفي الممثل البريطاني السير باتريك ستيوارت، الذي اشتهر بتجسيد شخصيتي الكابتن جان-لوك بيكارد في سلسلة "ستار تريك" والبروفيسور تشارلز كزافييه في سلسلة أفلام "إكس-مين"، عن عمر ناهز 86 عاماً، وفقاً لبيان نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

وأفاد البيان بأن ستيوارت فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي في منزله بمدينة لوس أنجلوس، محاطاً بعائلته وأصدقائه وتحت رعاية زوجته "صني"، وذلك عقب صراع مع مرض الزهايمر وخرف أجسام ليوي، وهو ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعاً بعد مرض الزهايمر.

وقالت كيلي بوش نوفاك، المتحدثة الإعلامية باسم ستيوارت منذ سنوات طويلة، في بيان لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة السير باتريك ستيوارت يوم أمس في منزله بلوس أنجلوس، في ظل الرعاية الحانية لزوجته الحبيبة صني، بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض الزهايمر وخرف أجسام ليوي". وأضافت: "لقد رحل محاطاً بالاحتضان الدافئ من العائلة والأصدقاء، وسط أنغام الموسيقى الحية والصلوات والدموع والضحكات، وتلك المشاعر العميقة التي لم يكن لأحد سواه أن يلهمها بعد عمر حافل بالتفاني من أجلنا جميعاً. سنظل نعتز إلى الأبد بالسكينة والتأمل اللذين ارتسما على محياه، كتذكير دائم بنبله الذي لا يُقهر".

وأشارت المتحدثة إلى أن مسيرته انطلقت من مسقط رأسه في مقاطعة يوركشاير البريطانية إلى "فرقة شكسبير الملكية"، ليمضي بعدها في "مسيرة مهنية حافلة نالت استحساناً واسعاً وامتدت لستة عقود على مسارح برودواي وشاشات السينما والتلفزيون".

وتابعت بوش نوفاك في بيانها: "سيظل صوته الرخيم وموهبته الفريدة مرادفين إلى الأبد لأعمال خالدة في مختلف الألوان الفنية. لقد سبر أغوار النفس البشرية بكل تعقيداتها الشاعرية، وبثّ الأمل ليس فقط في أقصى أرجاء عالم مارفل السينمائي، بل أيضاً في أشهر حدود الخيال العلمي النهائية على متن المركبة الفضائية إنتربرايز".

وأكدت أن إنجازات ستيوارت المهنية "توازت بتواضع مع أعماله الخيرية ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، والناجين من العنف الأسري، واللاجئين حول العالم، وخدمات الصحة النفسية للمحاربين القدامى، والرفق بالحيوان، لا سيما كلاب البيتبول التي كان يتبناها ويرعاها بشغف. لقد كان فارساً، ومستشاراً جامعياً، وعاشقاً لرياضة السيارات، ومشجعاً وفياً طوال حياته لنادي هدرسفيلد تاون لكرة القدم. سيظل في الذاكرة لما أضفاه من وقار وتعاطف وإنسانية على كل دور قدمه في فنه وحياته".

من مسرح شكسبير إلى قيادة "إنتربرايز"

ورغم أن ستيوارت عُرف على نطاق واسع بأدواره التلفزيونية والسينمائية في مجال الخيال العلمي، إلا أنه كان ممثلاً مسرحياً غزير الإنتاج ذا تدريب كلاسيكي رفيع.

واكتُشف ستيوارت لأول مرة لأداء دور "جان-لوك بيكارد" من قبل أحد منتجي مسلسل "ستار تريك: الجيل التالي" (Star Trek: The Next Generation) أثناء إلقائه قراءات من أعمال شكسبير في محاضرة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA). ولم يكن الممثل الراحل يتوقع أن يتجاوز المسلسل، الذي أعاد إحياء سلسلة "ستار تريك" الأصلية التي قام ببطولتها ويليام شاتنر، موسمه الأول.

وعلى الرغم من تحوله إلى أحد أبرز الوجوه الأيقونية في عالم "ستار تريك"، وتجسيده شخصية البروفيسور تشارلز كزافييه في تسعة أفلام بدءاً من فيلم "إكس-مين" عام 2000، نجح ستيوارت إلى حد كبير في تجنب الانحصار في قالب فني واحد، وهو الأمر الذي طالما أبدى تخوفه منه.

يُذكر أن ستيوارت تزوج من زوجته الثالثة، صني أوزيل، في عام 2013، وترك خلفه ابنين هما صوفيا ودانيال.