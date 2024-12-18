سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق السبت

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي يُقام يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، إن السباق هو الجولة الثانية لهذه الفئة من المحامل الشراعية ضمن برنامج السباقات التراثية التي ينظمها النادي في الموسم الحالي، حيث تحظى السباقات التراثية بأهمية خاصة كونها تدعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل.

وأوضحت أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للنادي، على ضوء شروط ولوائح المشاركة وفق التعديلات التي أجريت على سباقات هذه الفئة منذ الموسم الماضي، وتفاصيلها الفنية واللوجستية والتنظيمية، التي تم تطبيقها في عدد من السباقات خلال الفترة الأخيرة، ووجدت الترحيب والإشادة من الملاك والنواخذة والبحارة، ومن جهته أكد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين في السباق.