خالد عيسى وخصيف آخر من تبقى من جيل «خليجي 21»

بات حارسا مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، المخضرمان خالد عيسى (35 عاماً)، وعلي خصيف (37 عاماً)، آخر من تبقى من عناصر منتخب الجيل المتوّج بلقب «خليجي 21»، خلال النسخة التي أقيمت عام 2013 في البحرين.

وفاز الأبيض حينها بكأس البطولة، إثر تغلبه على المنتخب العراقي 2-1 في المباراة النهائية، علماً بأن هذا اللقب الذي حصده الأبيض، بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، يُعد الثاني في تاريخ المنتخب بعد فوزه بلقب بطولة «خليجي 18» التي أقيمت في أبوظبي 2007.

ويستعد كل من خالد عيسى وعلي خصيف اللذين يمثلان قدوة لبقية زملائهما اللاعبين كونهما الأكبر سناً، للسفر مع المنتخب، بعد غدٍ، إلى الكويت، استعداداً للمشاركة في «خليجي 26»، ضمن قائمة اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو وضمت 26 لاعباً.

ويدشن المنتخب مبارياته في «خليجي 26» بلقاء المنتخب القطري يوم 21 الجاري، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من منتخبَي الكويت وعمان.

ورغم تقدمهما في السن، فإن كلاً من خالد عيسى وخصيف حافظا على وجودهما في قائمة المنتخب خلال السنوات الماضية، سواء في البطولات الخليجية أو المشاركات الآسيوية، ويعدان حالياً من أعمدة الأبيض.

ويُعد كل من خصيف وخالد عيسى من أفضل حراس المرمى في الدوري الإماراتي، وظل كل منهما يتواجد ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، إذ لعب خصيف ضمن التشكيلة الأساسية للجزيرة في 10 مباريات من أصل 10 خاضها الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 900 دقيقة، فيما لعب خالد عيسى أساسياً في ثماني مباريات من أصل تسع خاضها العين حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 720 دقيقة.

وضمت قائمة المنتخب الذي فاز بخليجي 21 حينها 23 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، داوود سليمان، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، ماجد حسن، محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، حبوش صالح، علي العامري، عبدالله موسى، خميس إسماعيل، علي مبخوت، وليد عباس، محمد أحمد، مهند العنزي، عمر عبدالرحمن، حبيب الفردان، حمدان الكمالي، سعيد الكثيري وإسماعيل مطر.

وضمت التشكيلة الأساسية التي خاض بها المنتخب الذي فاز بلقب خليجي 21 كلاً من: علي خصيف في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد أحمد، وعبدالعزيز هيكل، ومهند سالم، وعبدالعزيز صنقور، وفي الوسط: عمر عبدالرحمن، وعامر عبدالرحمن، وحبيب الفردان، وخميس إسماعيل، وفي الهجوم: أحمد خليل، وعلي مبخوت فيما شارك في الشوط الثاني حينها إسماعيل الحمادي صاحب هدف الفوز.

من جانبه، قال المحاضر الفني لحراس المرمى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمشرف الفني على حراس المرمى بنادي الشارقة، حسن إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: إن «المستوى الفني للحارسين علي خصيف وخالد عيسى يعد مميزاً، سواء مع المنتخب الوطني أو مع فريقيهما»، مشيراً إلى أنه يتوقع تألقهما مع المنتخب خلال البطولة الخليجية المرتقبة، نظراً للخبرة الطويلة التي يتميز بها كل منهما بجانب الأداء الفني المميز.

وأضاف حسن إسماعيل، الذي عمل سابقاً مدرباً لحراس مرمى المنتخب «المستوى الفني هو الذي يحدد عطاء حراس المرمى، وليس العمر الذي يعد مجرد رقم».

وعن النصائح التي يمكن أن يقدمها للحارسين خالد عيسى وعلي خصيف قبيل انطلاقة البطولة الخليجية المقبلة، أوضح حسن إسماعيل «خصيف وخالد عيسى يعرفان جيداً طابع دورات كأس الخليج العربي، سواء من ناحية الضغط الإعلامي والجماهيري، لذلك أنصحهما بضرورة الابتعاد عن الضغط الإعلامي، والتعامل بحكمة مع مباريات البطولة، وبالتأكيد فإن كلاً منهما لديه الخبرة التي تمكنه من أجل تقديم مستوى فني عالٍ».

وتمنّى حسن إسماعيل التوفيق للمنتخب وإسعاد جمهوره في هذه البطولة، مشدداً على أهمية أن يفكر المنتخب بالمرحلة الأولى في الصعود للدور المقبل.