إعلام البحرين يعلّق على تفوق الإمارات: خالد عيسى لم يلمس الكرة بيده

سلّطت صحيفة "الوطن" البحرينية الضوء على رقم لافت لحارس منتخب الإمارات خالد عيسى، خلال مواجهة الأبيض والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، معتبرة أن ما حدث خلال الشوط الأول يعكس حجم التفوق الإماراتي وغياب الخطورة الهجومية للمنتخب البحريني.

وذكرت الصحيفة، عبر حسابها الرياضي على منصة "إنستغرام"، أن خالد عيسى لم يلمس الكرة بيده ولا مرة واحدة طوال الشوط الأول، في ظل غياب المحاولات والفرص البحرينية التي تستدعي تدخل حارس مرمى الإمارات.

وأوضحت أن حارس الأبيض لمس الكرة بقدمه 14 مرة خلال أول 45 دقيقة، منها 13 مرة بعد تمريرات من زملائه في خط الدفاع، فيما جاءت اللمسة الأخرى بعدما وصلت إليه كرة بعيدة من أحد لاعبي البحرين.

ووصفت "الوطن" الظهور البحريني في الشوط الأول بالضعيف، معتبرةً أن المباراة تحوّلت خلال تلك الفترة إلى ما يشبه "الحصة التدريبية" بالنسبة للمنتخب الإماراتي، في إشارة إلى السيطرة التي فرضها الأبيض وغياب الخطورة على مرمى خالد عيسى.

ولفتت الصحيفة إلى مفارقة أخرى، بعدما أكدت أن عدد لمسات خالد عيسى للكرة بقدمه خلال الشوط الأول تجاوز عدد لمسات عدد من لاعبي المنتخب البحريني، وهو الرقم الذي استخدمته للدلالة على معاناة منتخب البحرين في الوصول إلى مناطق الخطورة.

ويعكس الرقم اللافت الهدوء الذي عاشه حارس الأبيض خلال الشوط الأول، بعدما نجح لاعبو الإمارات في إبعاد الخطورة عن مرماهم وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، ليبقى خالد عيسى بعيداً عن الاختبارات الحقيقية طوال أول 45 دقيقة.