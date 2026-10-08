5 مشاهد أثارت التفاعل في نهائي «خليجي 27»

شهد نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، الذي أقيم في مدينة جدة، بحضور أكثر من 60 ألف متفرج على ملعب الإنماء، وانتهى بفوز المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي 2-0، عدداً من المشاهد التي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من بين الأكثر تداولاً خلال المباراة.

1- رد فعل خالد عيسى

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد فعل حارس مرمى المنتخب الإماراتي وقائده خالد عيسى أثناء عزف السلام الوطني، في ظل استمرار أصوات الجماهير والأهازيج في المدرجات.

2- دخان كثيف يوقف المباراة

وشهدت بداية المباراة تصاعد دخان كثيف باتجاه أرض الملعب، ما أدى إلى توقف اللعب لمدة دقيقتين، في مشهد حظي أيضاً بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- قوارير المياه خلال الركلة الركنية

كما أثار مشهد إلقاء قوارير مياه باتجاه لاعب «الأبيض» روبن، أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الشوط الأول، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

4- إسماعيل مطر يتجه نحو المدرجات

لفت إسماعيل مطر، عضو الجهاز التدريبي ونجـم المنتخب السابق، الأنظار بعدما اتجه نحو المدرجات في محاولة للوصول إلى مصدر الهتافات، قبل أن يتدخل المحيطون به لإيقافه.

5- نقاش مع الحكم

أظهرت مقاطع فيديو متداولة إلقاء قوارير مياه باتجاه لاعبي المنتخب الإماراتي أثناء وجودهم على أرض الملعب، خصوصاً عندما دخل مهاجم «الأبيض» سلطان عادل في نقاش مع الحكم بشأن احتساب لمسة يد.