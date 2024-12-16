عتيق: «فريق البطولات» وراء فوز سلة شباب الأهلي على النصر

أكد المدرب المؤقت للفريق الأول لكرة السلة في نادي شباب الأهلي، سعيد عتيق، أن التركيز على الحالة الذهنية، وتذكير لاعبي الفريق بأنهم «فريق بطولات»، كانا كلمة السر في الفوز على النصر بنتيجة (99-82)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.

وشهدت الجولة ذاتها فوز الشارقة على ضيفه الوحدة (77-66)، وتحقيق الظفرة مفاجأة قوية بفوزه على مضيفه الوصل بنتيجة (80-72).

وألحق شباب الأهلي بسلة النصر الخسارة الأولى في دوري الموسم الحالي، ليدخل «فرسان السلة» بجانب «العميد» في صدارة الترتيب العام، بالشراكة مع الشارقة، برصيد 13 نقطة لكل منها، وبفارق أربع نقاط عن كل من الوصل والبطائح والوحدة والظفرة، التي تشاركت المركز الرابع، فيما يقبع الجزيرة في المركز الثامن برصيد ست نقاط.

وشهدت مباراة شباب الأهلي والنصر تألق المحترف الأميركي، سير دومنيك، إذ سجل 29 نقطة، وأسهم بشكل كبير في فوز فريقه بنتيجة المباراة.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «منذ تسلمي مهام تدريب الفريق، خلفاً للمدرب التونسي وليد زريدة، ركزت على جانبين أساسيين، أولهما تحفيز أصحاب الخبرات والنجوم الشابة بأنهم الفريق ذاته الذي حصد الأرقام القياسية، وأنهم قادرون من خلال الإيمان بقدراتهم على التأكيد مجدداً بأنهم (فريق بطولات)، إضافة إلى التركيز على الجانب البدني».

وأوضح: «اتجهت إدارة النادي، عقب خسارة سلة شباب الأهلي أمام الشارقة في الجولة الخامسة، لفك ارتباطها بالمدرب التونسي وليد زريدة، ومنحي مهمة قيادة الفريق مؤقتاً، في مسؤولية تعكس حجم الثقة بأبناء النادي، خصوصاً أنني سبق لي أن رافقت العديد من اللاعبين الحاليين في حصد الإنجازات».

وتحدث عتيق عن مفاتيح وخطة اللعب التي عمل عليها شباب الأهلي لتحقيق الفوز على النصر، وقال: «اكتسبنا جرعة ثقة من فوزنا على الوصل في الجولة الماضية، ووضعنا نُصب أعيننا الجانب البدني، والتركيز الذهني، واللعب على مفاتيح اللعب في فريق النصر، وإيقاف خطورة محترفهم الأميركي، مارفيل هاريس، حيث تناوب على مراقبته كل من المحترف الأميركي، واشنطن، ومحمد مبار، إضافة إلى عدم السماح للمنافس باستثمار نسبه المرتفعة عن الرميات الثلاثية».