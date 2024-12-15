رحلة العين إلى «الجزيرة» محفوفة بالمخاطر

تُستكمل اليوم، مباريات الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات تتقدمها قمة الجزيرة مع ضيفه العين في الساعة الـ7:30، فيما يستقبل النصر نظيره خورفكان في الساعة 16:45، وفي التوقيت نفسه يحل كلباء ضيفاً على دبا الحصن، على أن تُختتم الجولة بعد غدٍ بلقاء شباب الأهلي مع الوصل.

الجزيرة - العين

يخوض العين، السادس بـ«15 نقطة» رحلة محفوفة بالمخاطر، بعد أن فقد نقطتين ثمينتين أمام كلباء في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

وتمثّل المواجهة حجر عثرة أمام العين الذي لايزال يبحث عن هوية البطل منذ بداية الموسم، إذ تعرض لمواقف صعبة منذ بداية الموسم سواء على صعيد دوري أبطال آسيا (النخبة)، وخروجه من الدور الثاني لبطولة كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) أمام الأهلي المصري.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العين لايزال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، يمتلك حظوظاً كبيرة للمنافسة على لقب الدوري، لكنه بحاجة إلى عدم فقدان أي نقطة، خصوصاً في مباراة الليلة ضد الجزيرة الرابع بـ17 نقطة، الذي يطمح هو الآخر إلى الفوز، وتعويض تعادله مع كلباء أيضاً في الجولة التاسعة للدوري، ويعول مدرب الجزيرة، الحسين عموتة على مباراة العين للعودة إلى واجهة المنافسة في انتظار أي تعثر للشارقة أو شباب الأهلي في المباريات المقبلة.

النصر - خورفكان

ويدخل النصر الخامس بـ16 نقطة، مواجهة خورفكان بمعنويات عالية بعد الفوز على دبا الحصن في الجولة الماضية، ويبحث عن فوز جديد يتقدم به على جدول الترتيب، خصوصاً أن المباراة تبدو في المتناول مع عودة قائد الفريق عادل تاعرابت الذي وضح تأثيره على «العميد» في مباراة دبا الحصن من حيث صناعة اللعب أو المساندة الهجومية.

ولا تقل معنويات خورفكان عن النصر، بعدما بدأ يستعيد توهجه منذ قدوم المدرب المواطن عبدالمجيد النمر، إذ حصد أربع نقاط من مباراتين بالفوز على البطائح (3-0)، والتعادل مع شباب الأهلي (1-1)، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام النصر.

دبا الحصن - كلباء

ويحل كلباء ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن الساعي إلى تعويض خسارته أمام النصر في الجولة الماضية ومواصلة جهوده للابتعاد خطوة عن صراع الهبوط، لاسيما أنه يحتل المركز الـ12 برصيد خمس نقاط فقط، بيد أن مهمته ستكون صعبة أمام فريق تمكن في الجولات الثلاث الماضية من إحراج كبار الدوري، إذ تعادل مع شباب الأهلي والجزيرة والعين على التوالي، ويسعى بكل قوة للعودة بالنقاط الثلاث في ظل ما يملكه من إمكانات لاعبيه، يتقدمهم المهاجم الإيراني مهدي قائدي الذي خطف الأنظار بقوة هذا الموسم.