الشارقة يحلق في قمة الدوري

عزز الشارقة صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الوحدة «أصحاب السعادة»، اليوم السبت، 2-0 في الجولة العاشرة، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي «الوصيف»، في حين تجمد رصيد الوحدة عند 18 نقطة.

وحسمت كتيبة المدرب الروماني أولاريو كوزمين المواجهة بفضل هدفين سجلهما في الشوط الأول، الأول عن طريق خالد الظنحاني الذي ارتقى إلى عرضية لوان بيريرا، قبل دفاع الوحدة وأسكنها برأسه في المرمى «34»، قبل أن يشن هجمة منسقة قادها لوان بيريرا في منتصف الملعب ومرر الكرة إلى فراس بالعربي، الذي سدد كرة زاحفة معلناً الهدف الثاني «37».

ولم تكن بداية المباراة توحي بأن الشارقة ماضٍ في طريقه لتحقيق الفوز، بعدما كان الوحدة الطرف المُسيطر والأكثر وصولاً للمرمى، لكن كوزمين عرف كيف يجر منافسه للاندفاع الهجومي، واعتمد على التحولات الهجومية، ليتمكن فريقه من تسجيل هدفين من أسهل الطرق.

ولم تتغير الأمور كثيرا في الشوط الثاني، فظل الشارقة على طريقته الدفاعية وسط عجز كامل من لاعبي الوحدة لتعديل النتيجة.

وعمق عجمان جراح مضيفه العروبة بهدفين نظيفين، ليبقى العروبة في المركزه الأخير بثلاث نقاط فقط.

وانتظر "البرتقالي" حتى الدقيقة 81، حينما افتتح له الجامايكي جونيور فليمينغس باب التسجيل من صناعة وليد أزارو، وعاد اللاعب نفسه ليمنح تمريرة على طبق من ذهب إلى مواطنه عبدالحميد صابيري ليسجل الهدف الثاني «90+6»، ليبتعد عجمان بهذه النتيجة عن دائرة الخطر رافعاً رصيده إلى 10 نقاط.

واكتفى بني ياس والبطائح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما في الشامخة.

وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل عن طريق سهيل النوبي بعد مجهود كبير من يوسف نياكاتي الذي أهداه تمريرة الهدف «27».

ولم تستمر فرحة بني ياس بالهدف سوى ثلاث دقائق، إذ تمكن محمد جمعة من تسجيل هدف التعادل للبطائح، بعدما مرر له أناتولي الكرة داخل الصندوق ليضعها على يمين الحارس فهد الظنحاني.

واضطر "السماوي" إلى اللعب لأكثر من 27 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه خميس الحمادي لكنه خرج بنقطة التعادل على الرغم من محاولات البطائح المتكررة لتسجيل هدف الفوز.

وبهذه النتيجة، ودع البطائح المركز قبل الأخير «مؤقتاً» بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، فيما تراجع بني ياس للمركز الـ11 برصيد ثماني نقاط.