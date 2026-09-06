الوحدة يعاقب الظفرة على إهدار الفرص بهدف فاكوندو

خطف الوحدة فوزاً ثميناً من مضيفه الظفرة بهدف دون رد، سجله فاكوندو في الدقيقة 81، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد حمدان بن زايد في أبوظبي، رغم أفضلية صاحب الأرض وإهداره العديد من الفرص، وتألق علاء زهير الذي أنقذ مرمى فريقه من ثلاث فرص محققة. ورفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط، فيما تلقى الظفرة خسارته الرابعة توالياً، ليواصل مشواره دون رصيد من النقاط.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية للظفرة خلال الدقائق العشر الأولى، وكان الأكثر نشاطاً هجومياً، وكاد ميندي أن يهدد مرمى الوحدة بتسديدة تحولت إلى ركلة ركنية، في وقت لم تشهد الدقائق الأولى أي تسديدة مباشرة على المرمى من الفريقين.

واعتمد الوحدة على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وسدد فاكوندو في الدقيقة 19 كرة مرت فوق العارضة، قبل أن يطلق جادسوم تسديدة في الدقيقة 21 مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 39 أخطر فرص الوحدة، بعدما أرسل علاء زهير عرضية وصلت إلى فاكوندو داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، وقبل نهاية الشوط، حاول عمر خريبين التسجيل بتسديدة في الدقيقة 41، إلا أنها مرت أيضاً بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر الظفرة بقوة وكثف ضغطه الهجومي، وكاد أن يتقدم في الدقيقة 48، بعدما أرسل عبدالله الكربي عرضية قابلها مارسيلو بتسديدة أبعدها علاء زهير قبل أن تتجاوز خط المرمى، وعادت الكرة إلى سامبايو الذي سددها مجدداً، لكن زهير تألق وأبعدها برأسه قبل عبورها الخط.

وواصل الظفرة ضغطه، وسدد سامبايو كرة قوية في الدقيقة 55، تصدى لها حارس الوحدة فاكوندو ليروسي، قبل أن يتألق الأخير مجدداً في الدقيقة 64، عندما أنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدتين متتاليتين من سوري كابا وخالد باوزير.

وفي الدقيقة 79، انفرد سوري كابا بالحارس وراوغه قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى، لكن علاء زهير تدخل في اللحظة المناسبة وأبعدها قبل أن تسكن الشباك، ليواصل تألقه ويحرم الظفرة من التسجيل.

وعلى عكس مجريات المباراة، نجح الوحدة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81، في أول هجمة له خلال الشوط الثاني، عن طريق فاكوندو، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لكرة لعبها براهيما ديارا، ليحرز الهدف رقم 100 في الموسم الحالي من دوري المحترفين والهدف رقم 800 لـ العنابي" في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، ويمنح «العنابي» تقدماً ثميناً.

وحافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار ثمين بهدف دون رد، فيما دفع الظفرة ثمن الفرص التي أهدرها وتألق مدافعي وحارس الوحدة، ليتلقى خسارته الرابعة على التوالي ويبقى دون نقاط.