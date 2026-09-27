مدرب قطر: حققنا الأهم.. وحارس اليمن صعب المهم علينا

أعرب مدرب المنتخب القطري، الإسباني، جولين لوبيتيغي عن ارتياحه لحصد النقاط الثلاث أمام اليمن، مؤكداً أن فريقه حقق الهدف الأهم من المباراة بحسم الفوز والتأهل المبكر إلى الدور نصف النهائي من «خليجي 27».

وقال في مؤتمر صحافي: «المباراة كانت صعبة ومعقدة كما توقعنا، والمنتخب اليمني قدم مباراة قوية من الناحية الدفاعية، وأغلق المساحات أمامنا بشكل جيد، لذلك لم تكن هناك مساحات كثيرة يمكن استغلالها».

وأضاف: «واجهنا حارس مرمى مميزاً للغاية، وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما أنقذ ركلة جزاء، وهذا جعل مهمتنا أكثر صعوبة، لكنني سعيد بصبر اللاعبين وتركيزهم حتى النهاية، لأننا واصلنا المحاولة إلى أن نجحنا في تسجيل هدف الفوز».

وأشار: «الأهم بالنسبة لنا كان الحصول على النقاط الثلاث، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، ووصلنا إلى ست نقاط وحسمنا التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة لنا».

وتابع: «حسم التأهل مبكراً يمنح الجهاز الفني فرصة للتعامل بصورة مختلفة مع المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الإمارات، وسنرى إمكانية إراحة بعض اللاعبين ومداورة التشكيلة، خصوصاً في ظل ضيق الوقت بين المباريات، لأن هدفنا أن نصل إلى الدور نصف النهائي بأفضل جاهزية ممكنة».