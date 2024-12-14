نجمان جديدان في قائمة منتخب الإمارات لـ«خليجي 26»

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اليوم السبت، عن القائمة المشاركة في كأس الخليج العربي الـ26 المقررة في الكويت خلال الفترة من 21 الجاري حتى الثالث منه، إذ يلعب "الأبيض" ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وقطر وعمان.

وضمت القائمة 26 لاعبا بينهم للمرة الأولى لاعب الوحدة لوكاس بيمنتا (24 سنة)، وظهير العين سولومون سوسو (19 سنة)، وتالياً القائمة الكاملة: في حراسة المرمى خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وفي الدفاع محمد العطاس، ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري وعبد الله إدريس وفارس خليل وخالد الظنحاني وزايد سلطان، وفي الوسط ماجد راشد، ويحيى نادر، وماكنزي هانت، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد وعصام فايز، وماركوس ميلوني، وسولومون سوسو ويحيى الغساني، وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وفهد بدر، وفي الهجوم برونو أوليفيرا وكايو كانديو.