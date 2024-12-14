الشارقة والوحدة.. قمة لا تقبل أنصاف الحلول

يستقبل فريق الشارقة نظيره الوحدة في الساعة 19:30 مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما تقام اليوم أيضاً مباراتان تحت شعار «الابتعاد عن شبح الهبوط»، إذ يستضيف بني ياس البطائح، فيما يحل العروبة ضيفاً على عجمان، على أن تستكمل مباريات الجولة غداً بثلاث مباريات، تجمع الجزيرة مع العين، والنصر مع خورفكان، ودبا الحصن مع كلباء، فيما تقام الثلاثاء المقبل آخر مباريات الجولة التي تجمع شباب الأهلي والوصل.

ففي الإمارة الباسمة يحل الوحدة، الثالث بـ18 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الشارقة (المتصدر) برصيد 24 نقطة، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة للفريقين في إطار مساعيهما للمنافسة على اللقب.

ويزداد الضغط على الفريق الضيف الطامح إلى العودة من ملعب الشارقة بالنقاط الثلاث من أجل استمرار حضوره في صراع المنافسة على اللقب، وتقليص الفارق مع المتصدر.

ويُدرك لاعبو الوحدة أن الخسارة تعني خروج الفريق بصورة كبيرة من حلبة المنافسة، بل إنها قد تُبعد «أصحاب السعادة» عن المركز الثالث في ظل اقتراب أكثر من نادٍ منه، وتحديداً الجزيرة والنصر والعين.

وعانى الوحدة تذبذباً في المستوى والنتائج على مستوى الجولات التسع الماضية، وفقد الفريق تسع نقاط من التعادل في ثلاث مواجهات والخسارة في مباراة واحدة، مقابل الفوز في خمس مباريات لكن حظوظه في المنافسة مازالت قوية، وقد تزداد قوة في حال الفوز على الشارقة.

من جانبه، يسير «الملك» بخطوات ثابتة للحفاظ على الصدارة بعد الفوز الصعب الذي خرج به في الجولة الماضية أمام عجمان بهدف دون رد، وتلقيه هدية ثمينة من خورفكان الذي تعادل إيجاباً مع شباب الأهلي بهدف لكل منهما، ليوسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط.

وتُمثّل مباراة الوحدة اختباراً قوياً بالنسبة للمدرب الروماني أولاريو كوزمين ولاعبيه الذين يقدمون أفضل عطاء معاً، ما جعل الشارقة من المرشحين بقوة لنيل لقب الدوري هذا الموسم.

وفي إطار الصراع للهروب من شبح الهبوط وتحسين المراكز، يستقبل بني ياس البطائح في الساعة 16:45 عصراً في مواجهة صعبة على الفريقين اللذين لا يمران بأفضل أحوالهما في بطولة الدوري.

ودفعت الخسارة الكبيرة التي مُني بها بني ياس أمام العين في الجولة الماضية إلى تراجعه للمركز العاشر، بفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز قبل الأخير، في حين يُعاني البطائح بصورة كبيرة على مستوى النتائج بخسارته سبع مباريات متتالية، إذ لم يحصل سوى على أربع نقاط فقط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها.

وقد تحدد هذه المواجهة بصورة كبيرة مستقبل المدرب الكرواتي غوران توميتش، مع «الراقي» في الفترة المقبلة، بعدما منحته الإدارة الفرصة كاملة على الرغم من سوء النتائج.

وفي المباراة الثالثة يبحث العروبة بكل قوة عن الفوز أمام عجمان للخروج من الموقف الصعب الذي يُعانيه في جدول المسابقة، مع وجوده في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط، وهو طموح عجمان نفسه الذي تلقى خسارتين متتاليتين من الجزيرة 0-4 ومن الشارقة 0-1، ليتراجع إلى المركز الـ11 برصيد سبع نقاط فقط.

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