شباب الأهلي «سوبر» الكرة الإماراتية للمرة السابعة
توج شباب الأهلي، بلقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه بالمحترفين، على حساب الوصل الذي تغلب عليه اليوم الجمعة بضربات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، 2-2، على استاد آل مكتوم في دبي.
ونجح فريق المدرب البرتغالي، باولو سوسا، في التقدم بهدفين بفضل البرازيلي، جويلهيرم بالا، «45+2»، والصربي، لوكا ميلفوغيفيتش، «53»، قبل أن يقلب الوصل الطاولة على شباب الأهلي ويُدرك التعادل عن طريق نيكولاس خيمينز، «58»، وفابيو ليما «90+7».
وابتسمت ضربات الترجيح للمرة الأولى لشباب الأهلي في نهائي السوبر، بعدما كان قد خسر اللقب في ثلاث مناسبات بتلك الطريقة.
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