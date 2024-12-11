البطائح يقبض على «الوصيف» ويتسيّد كرة الصالات

استعاد نادي البطائح صدارته لدوري الصالات في ختام منافسات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من ختام مرحلة ذهاب البطولة أول من أمس، بعدما تغلب على خورفكان بهدف دون ردّ، في المباراة التي أقيمت في الصالة المغطاة لنادي خورفكان، حيث بلغ رصيد البطائح 20 نقطة، يليه خورفكان ودبا الحصن ولكل منهما 19 نقطة.. وبرز عدد من المشاهد الفنية لكرة الصالات خلال الموسم الحالي، كما يلي:

انفراد البطائح

ينفرد البطائح بكونه الفريق الوحيد الذي تمكّن من هزيمة الوصيف خورفكان في الموسم الحالي مرتين، وذلك في كأس السوبر 6-2، وفي الدوري بهدف نظيف.

الأفضل هجوماً ودفاعاً

يُعد خورفكان أفضل خط هجوم، بعد أن سجل 50 هدفاً، كما يُعد أفضل خط دفاع باستقباله 10 أهداف فقط، ويحتل مركز الوصيف برصيد 19 نقطة.

غزارة الأهداف

استقبل مرمى فريق موج 95 هدفاً في تسع مباريات لعبها الفريق في بطولة الدوري، في رقم قياسي غير مسبوق لأي فريق في المواسم الماضية، مسجلاً 17 هدفاً منها ثمانية للاعبه نواف راشد، وكذلك هو الفريق الوحيد برصيد خالٍ من النقاط.

الإقامة وشؤون الأجانب

فرض فريق الإقامة وشؤون الأجانب في دبي نفسه بقوة في الساحة الفنية للصالات بشكل جيد ومؤثر، رغم أنه يشارك في الدوري للمرة الأولى، إذ يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، ويتفوق على فرق تسبقه بالمشاركات، ومنها مليحة وشباب الأهلي، ما يعكس طموحاً كبيراً للفريق.

صدارة الهدافين

يحتل لاعب دبا الحصن البرازيلي فيليب أوليفيرا، صدارة هدافي بطولة الدوري برصيد 16 هدفاً سجلها في تسع مباريات، ما يُعد عدداً غير مسبوق في الدوري الإماراتي، ساعده في ذلك الفروق الفنية بين ناديه وفرق أخرى.

هدّاف المواطنين

يوجد لاعب خورفكان خالد الحمادي في صدارة هدافي البطولة المواطنين برصيد ثمانية أهداف، يليه لاعب البطائح عبدالله المهيري، وفهد العبيدلي لاعب مليحة، ولكل منهما سبعة أهداف.