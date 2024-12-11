حسن العبدولي: خبرتي 10 سنوات مع المنتخب سهلت مهمة دبا الحصن

أكد مدرب فريق دبا الحصن، المواطن حسن العبدولي، أن خبرته في العمل مع المنتخب الوطني 10 سنوات ومع عدد من الأندية الكبرى سهلت مهمته خلال الدوري مع دبا الحصن في حصد خمس نقاط من ثلاث مباريات، مشيراً إلى أنه تلقى عرضين من أندية في دورينا قبل انطلاق هذا الموسم، ولكنه لم يصل إلى اتفاق في ذلك التوقيت.

ونجح المدرب العبدولي في تحويل نتائج فريق دبا الحصن بشكل كبير، من فريق تلقى خمس هزائم في خمس مباريات بداية الموسم، إلى فريق في المركز الـ12 برصيد خمس نقاط في أول ثلاث مباريات قاد فيها الفريق، بعد أن تعادل مع العين بطل آسيا، وخورفكان، وفاز على بني ياس، قبل أن يتلقّى أخيراً أول خسارة أمام النصر في الجولة التاسعة من البطولة بنتيجة 3-2، وكان قريباً من التعادل.

وعن تغير نتائج الفريق ووضعيته في جدول الترتيب، رغم أن دبا الحصن لم يتغير منه أي لاعب عن بداية الموسم، قال حسن العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل على حسب الإمكانات، ونحاول بذل مجهود مع اللاعبين وإعادة توظيفهم، وساعدتنا خبرتنا السابقة مع منتخب الإمارات لمدة 10 سنوات، وفرق شباب الأهلي والوصل وبني ياس، كما أعرف كيف تتعامل الفرق الكبيرة مع الفرق الصغيرة، فنحاول أن ندرب اللاعبين على طريقة اللعب والتعامل مع هذه المباريات، وبإذن الله، نستمر في ذلك».

وأضاف: «بعد مباراة كلباء، المقررة الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري سيكون هناك اجتماع مع مجلس إدارة النادي واللجنة الفنية لمعرفة احتياجات الفريق، وهل سنكمل بالمجموعة نفسها، أم سيكون هناك تدعيم للصفوف، بالتأكيد هناك ميزانية صرف للنادي، وسنرى ماذا سنفعل الفترة المقبلة».

وعن عمله في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي، قال العبدولي: «بداية الموسم جلست مع إدارتَي ناديين، ولكن لم أتوصل إلى اتفاق معهما، لكن توقّعت العمل خلال الموسم، خصوصاً أن الموسم الماضي كان من المفترض أن أكون موجوداً، ولكن لم أتوصل إلى اتفاق».

وتابع المدرب: «مجلس الإدارة لم يتأخّر عن دعمي، وكذلك إخواني المدربون والإعلام أعطوني حقي، وكانوا داعمين بشكل مستمر للمدرب المواطن، ويجب على المدرب المواطن أن يجتهد، ولا ينتظر الفرصة التي لن تأتي إليه بمفردها، كما يجب على اللاعب المواطن أيضاً أن يجتهد حتى يحصل على الفرصة».

وأكد المدرب سعادته بالفريق وما قدمه في مباراة النصر الأخيرة رغم الخسارة، وأضاف: «نجحنا في العودة بالشوط الثاني، اللاعبون ما قصروا، الأخطاء واردة، خسرنا في بداية المباراة بأخطاء بسيطة جعلت النصر يتقدم مبكراً، وليس من جمل فنية، في بعض الأوقات تخسر وأنت رافع رأسك، كما حدث أمام النصر».

واختتم المدرب حديثه، قائلاً: «فريق دبا الحصن لديه فرصة للعمل والتقدم أكثر في جدول الترتيب، ولكن يجب العمل بقوة، وهناك أخطاء واردة ويجب العمل عليها وتصحيح الأمور، والفريق قادر على تقديم المزيد في المباريات المقبلة».

حسن العبدولي:



. مجلس الإدارة لم يتأخر عن دعمي، وكذلك إخواني المدربون والإعلام أعطوني حقي.

. تلقيت عرضين قبل انطلاق الدوري، ولم أتوصل إلى اتفاق.