العربي أكبر المستفيدين من الجولة التاسعة لدوري «الأولى»

فرض فريق العربي نفسه وصيفاً في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 19 نقطة، بعدما بصم على انتصار ثمين على حساب دبا بهدف نظيف، وكان أكبر المستفيدين من الجولة التاسعة بفوزه على فريق منافس، في وقت أهدر الظفرة «المتصدر» نقطتين بتعادله مع الفجيرة، ليتقلص الفارق بينه والعربي إلى نقطة واحدة.

ويحتل دبا المركز الثالث برصيد 16 نقطة، والفجيرة رابعاً بـ11 نقطة.

ونجح فريقا الإمارات وحتا من استعادة نغمة الانتصارات بعد فوز الأول على الحمرية (2-1)، والثاني على مجد بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد «الصقور» إلى 11 نقطة في المركز السادس، وحتا إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

وعكس المستوى الفني لمباراة العربي ودبا أن أحد الفريقين أو كليهما سيتمكن من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن قدم لاعبو الفريقين أداءً فنياً متطوراً، وأظهر مدرب دبا، الدكتور عبدالله مسفر، ومدرب العربي البحريني، عيسى السعدون، معطيات تكتيكية أدت إلى ظهور المواجهة في إطار فني مميز.

من جهته، أكد مدرب العربي، عيسى السعدون، أن الفوز على أرض فريق دبا بهدف نظيف لم يكن سهلاً، لاسيما أن «النواخذة» مرشح قوي للصعود إلى دوري المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز كان مهماً جداً، وأسهم في تعويضنا نقاط الخسارة من الذيد، وأعادنا بقوة للمنافسة»، وأضاف: «الجهاز الفني ركز في الأيام التي سبقت المباراة على إعادة اللاعبين للحالة المعنوية المطلوبة، من خلال دعم مجلس إدارة النادي برئاسة خالد يوسف، والجهازين الفني والإداري، وتحديد النقاط السلبية وتصحيحها، وقراءة فريق دبا بشكل فني دقيق، ما قادنا إلى تقديم مباراة منضبطة تكتيكياً وبتركيز عالٍ».

وتابع: «الفوز مهم جداً، كونه تحقق على فريق دبا المرشح للصعود وبمثابة دفعة معنوية ستبقي الفريق ضمن الفرق المنافسة».