الشارقة يُحصّن الصدارة.. واثق الخطوة يمشي «ملكاً»

عزز الشارقة صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بالفوز على عجمان بهدف نظيف، فيما تعثر ملاحقه المباشر شباب الأهلي بالتعادل مع خورفكان 1-1، وقلب الوصل الطاولة على البطائح وتغلب عليه 3-1، واستعاد النصر ذاكرة الانتصارات وهزم دبا الحصن 3-2، في ختام مواجهات الجولة التاسعة، أمس.

وتمكّن الشارقة من متابعة انتصاراته على حساب عجمان بهدف حمل توقيع مهاجمه كايو لوكاس من ضربة جزاء سجلها في الدقيقة 68، ليرفع «الملك» رصيده إلى النقطة 24، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند سبع نقاط.

وفي مباراة ثانية فشل شباب الأهلي في الحفاظ على تقدّمه أمام مستضيفه خورفكان، الذي استمر حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما ارتكب رينان فيكتور، خطأ بحق مهاجم خورفكان، ماتيوس، ليحصل الأخير على ركلة جزاء نفّذها بنجاح لورينسي.

وكان شباب الأهلي قد تقدّم أولاً عن طريق لاعبه كوان سانتوس، بعد تسديدة قوية أطلقها من داخل الصندوق، استقرت على يمين الحارس (37)، قبل أن يدرك خورفكان التعادل.

وبقي شباب الأهلي في المركز الثاني متخلفاً بفارق أربع نقاط عن الشارقة، مع بقاء مباراة مؤجلة له ضد العين، وظل خورفكان تاسعاً بـ11 نقطة.

من جانبه، قلب الوصل الطاولة على ضيفه البطائح بعد أن كان متأخراً بهدف سجله أولريش ميليكي في الدقيقة الثالثة، وتمكن فابيو ليما من إعادة فريقه للمباراة بتسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد قائد البطائح محمد أحمد (45+1).

ومنح كايو كانيدو، الوصل التقدم، مستفيداً من تمريرة آداما ديالو، ليحوّلها إلى داخل المرمى (73)، فيما سجل آداما ديالو الهدف الثالث (79)، بعد مجهود فردي كبير قام به علي صالح، الذي انطلق من وسط الملعب ووضع الكرة على طبق من ذهب لديالو.

وتقدّم الوصل للمركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة رابعة لم يحتج النصر - في مباراته مع دبا الحصن - سوى لسبع دقائق حتى تمكن العائد من الإصابة عادل تاعرابت من منحه التقدم بفضل رأسية، وتحصل النصر بعدها بثلاثة دقائق، على ركلة جزاء، ترجمها علي مبخوت بنجاح داخل المرمى.

ووسّع ليروي فير الفارق وسجل الهدف الثالث بعد تمريرة سحرية من عثمان بوسعيد (27).

ولكن هيثم جويني تمكّن من تقليص الفارق لمصلحة دبا الحصن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. وتابع دبا الحصن صحوته في الشوط الثاني، وسجل له ميدانا كاساما هدفه الثاني من خطأ للحارس أحمد شامبيه (57).

ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة صاعداً للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند خمس نقاط في المركز الـ12.