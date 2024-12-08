الوصل يقلب الطاولة ويهزم البطائح بالثلاثة

فقد شباب الأهلي نقطتين جديدين في صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي، 1-1 أمام مستضيفه خورفكان، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق لاعبه كوان سانتوس، بعد تسديدة قوية أطلقها من داخل الصندوق، استقرت على يمين الحارس، «37»، وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع حصل خورفكان على ضربة جزاء، بعد تصديق من تقنية (الفار) سجل منها لورينسي هدف التعادل «90+7».

من جانبه قلب الوصل الطاولة على ضيفه البطائح وتمكن من الفوز عليه 3-1.

ودخل الفريق الضيف أجواء المباراة مبكراً بفضل لاعبه الإيفواري، أولريش، ميليكي، الذي تمكن من استخلاص الكرة من أمام، سياكا سيدييي، وسدد كرة أرضية اكتفى حارس الوصل بالنظر إليها وهي تدخل مرماه، «3».

وقبل نهاية الشوط الأول وقع قائد البطائح، محمد أحمد، في المحظور بعد أن لمس الكرة بيده داخل الصندوق ليحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء، نفذها فابيو ليما بنجاح «45+1».

ووسط أفضلية واضحة للبطائح، تمكن كايو كانيدو من تسجيل هدف التقدم للوصل، مستفيدا من تمريرة آداما ديالو، ليحولها في المرمى «73».

وأنهى آداما ديالو المباراة لصالح الوصل بتسجيل الهدف الثالث، بعد مجهود فردي كبير قام به علي صالح، الذي انطلق من وسط الملعب وهيأ الكرة على طبق من ذهب إلى ديالو الذي سجل الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الوصل 3-1.