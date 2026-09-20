منتخب ألعاب القوى يتوجه إلى اليابان بحثاً عن المجد الآسيوي

يغادر خماسي منتخب ألعاب القوى، سليمان عبد الرحمن، ومريم كريم، وعبد القدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمرالدين، الدولة في طريقه إلى اليابان بعدما اكمل تحضيراته المكثفة في نادي ضباط الشرطة بدبي، استعداداً لخوض منافسات «أم الألعاب» في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» باليابان، وسط طموحات كبيرة بتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.

ويطمح خماسي المنتخب إلى استثمار هذه المكتسبات في آيتشي-ناغويا، وتقديم مستويات قوية تواكب حجم التحضيرات، وتمنح «أبيض القوى» فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، إن المنتخب الوطني يملك مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بطموحات كبيرة، خصوصا بعد المستوى الذي ظهر به اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة ما يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده مسيرة الإعداد.

وأضاف في تصريحات صحافية أن: «المشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة».

وأشاد رئيس اتحاد ألعاب القوى بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس اللجنة الإعلامية في ألعاب القوى، أن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، تعكس الحضور المتصاعد لألعاب القوى الإماراتية على خريطة المنافسات الدولية، وتؤكد أن اللعبة قطعت خطوات نوعية نحو مزيد من التنافسية في أكبر المحافل العالمية.

وأعرب النابلسي عن اعتزاز الاتحاد بالمستوى الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما تحقق لم يعد مجرد نتائج متفرقة، وإنما يمثل مؤشراً واضحاً على تطور استثنائي في مستوى الأداء، ويبشر بقدرة ألعاب القوى الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تمثل محطة جديدة أمام نجوم المنتخب لإثبات حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة، وتحويل المكتسبات التي تحققت في المشاركات الدولية الأخيرة إلى نتائج وإنجازات جديدة على الساحة القارية».

وأضاف: «النتائج التي سجلها لاعبو ولاعبات المنتخب في بطولة العالم بأوريغن، منحت ألعاب القوى الإماراتية دفعة قوية، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضاً من الناحية الإعلامية، بعدما عززت حضور اللعبة وأبرزت قدرات المواهب الوطنية في المنافسات الكبرى».

وأشار: «المشاركة الآسيوية تشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة ألعاب القوى الإماراتية في المشهد الرياضي القاري، خصوصا مع وجود عدد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب الامر الذي يمنحهم فرصة ثمينة لخوض تجربة دولية جديدة، واكتساب المزيد من الخبرة والثقة، وإثبات قدرتها على المنافسة في واحدة من أبرز البطولات على المستوى القاري».