لاعبون وإداريون وجماهير الوصل يشاركون في فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني

شارك مجلس إدارة نادي الوصل وأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، اليوم، في فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تستهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهالي غزة، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وضمن الجهود الإغاثية المرتبطة بمبادرة «الفارس الشهم 3»، والتي انطلقت صباح اليوم في المركز التجاري بدبي.

وشهدت الفعالية حضوراً وصلاوياً واسعاً، بمشاركة العاملين والموظفين في النادي، ومدربي وإداريي قطاع الناشئين، إلى جانب عدد كبير من جماهير النادي الذين توافدوا إلى موقع المبادرة، في مشهد حمل طابعاً إنسانياً ووفائياً للمغفور له بإذن الله لشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الإثنين الماضي.

وجاءت مشاركة في المبادرة لتجمع بين البعد الإنساني والوفاء لشخصية ارتبط اسمها بنادي الوصل ومسيرته، إذ حرص أبناء النادي بمختلف مكوناته على الحضور والمساهمة في المبادرة التي تحمل اسم الشيخ الراحل، وتحويل مشاعر الحزن والفقد إلى مشاركة في عمل إنساني يستهدف مساندة أهالي غزة.

وقال حارس مرمى الوصل محمد الوالي إن المشاركة الكبيرة في المبادرة تعكس المحبة والمكانة التي يحظى بها الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لدى أبناء النادي، مشيراً إلى أن الحضور لم يكن مقتصراً على لاعبي الفريق الأول، وإنما شمل مختلف مكونات النادي والجماهير.

وأضاف لـ«الامارات اليوم»: أن الشيخ الراحل «كان قريباً من الوصل ومن أبنائه، وترك أثراً كبيراً في النادي وفي نفوس كل من ارتبط به»، وأن الأيادي البيضاء للشيخ أحمد بن راشد لم تقتصر على جانب واحد، وإنما امتدت إلى النادي وأبنائه والعديد من المجالات الإنسانية والمجتمعية

وأشار: «وجودنا اليوم في هذه المبادرة هو تعبير بسيط عن محبتنا ووفائنا للشيخ أحمد بن راشد، رحمه الله، وحرصنا على أن نكون جزءاً من عمل يحمل اسمه ويخدم أشقاءنا في غزة، فهذه المشاركة تحمل قيمة أكبر لأنها تأتي باسم شخصية لها مكانة خاصة جداً في النادي».

وقال الوالي إن «الشيخ أحمد بن راشد ترك إرثاً من المحبة والعطاء، ومن واجبنا أن نحافظ على هذا الإرث من خلال الأعمال التي تخدم الناس».

مضيفاً: «نحن اليوم لا نستعيد ذكراه بالكلمات فقط، وإنما نشارك في عمل إنساني يحمل اسمه، ونأمل أن تصل ثمار هذه المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من أهل غزة».

وأكمل حارس الوصل أن «الحضور الكبير من إدارة النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين وقطاع الناشئين والجماهير يؤكد أن العلاقة بين الوصل والشيخ أحمد بن راشد لم تكن مرتبطة بكرة القدم فقط، وإنما هي علاقة إنسانية عميقة امتدت لسنوات طويلة».

وأضاف: «عندما رأينا هذا العدد الكبير من الوصلاوية في موقع المبادرة، شعرنا بأن الجميع جاء من القلب، وكل شخص أراد أن يقدم شيئاً بسيطاً وفاءً للشيخ الراحل، وهذا في حد ذاته يعكس مكانته الكبيرة لدى النادي وجمهوره».

وأكد الوالي أن مشاركة اللاعبين في المبادرة تمثل رسالة إلى الأجيال الجديدة في النادي.

وقال: «نحن كلاعبين نتحمل مسؤولية نقل هذه القيم إلى الأجيال المقبلة، لأن الرياضة ليست نتائج ومباريات فقط، وإنما أخلاق ومسؤولية ومشاركة مجتمعية، والشيخ أحمد بن راشد كان مثالاً على هذه القيم».

وختم قائلاً: «نحن في الوصل سنظل نذكره بكل محبة واعتزاز، وهذه المشاركة أقل ما يمكن أن نقدمه وفاءً لرجل ترك أثراً كبيراً في النادي وفي قلوب كافة المنتسبين للنادي».