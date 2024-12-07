القمزي: جاهزون لخوض مونديال الشارقة لزوارق الفورمولا1

أكد نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي، جاهزيته لخوض الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي ستنطلق اليوم في الشارقة.

وقال القمزي في تصريحات صحافية: «الشارقة دائماً محطة مميزة لنا، فهي مملوءة بالذكريات والإنجازات الرائعة التي حققناها على مر السنين. هذا المكان يحمل طابعاً خاصاً حيث كان دوماً مسرحاً لتحقيق المراكز الأولى. نحن مستعدون لتقديم أفضل أداء يليق بفريق أبوظبي ويمثل الإمارات بأفضل صورة».

من جانبه، شدد زميله في الفريق راشد القمزي، على أهمية التركيز والعمل الجماعي لتحقيق نتائج مشرفة، مضيفاً: «بطولة الشارقة دائماً ما تكون استثنائية، ونحن جاهزون لخوض هذا التحدي الكبير. هدفنا أن نحقق إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الحافل بالبطولات، وقد عملنا بشكل مكثف خلال الفترة الماضية لضمان الجاهزية الكاملة».

وتشهد الجولة الختامية سباقين حاسمين، حيث يُقام اليوم سباق أفضل زمن، لتحديد مراكز الانطلاق، فيما سيُقام يوم غدٍ السباق الرئيس، الذي سيشهد تتويج بطل العالم لهذا الموسم.