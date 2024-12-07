العين متحفز لمواجهة بني ياس في تحدي «العقلية البرتغالية»

يخوض العين مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بني ياس، اليوم، في حين يسعى الجزيرة إلى مواصلة انتصاراته أمام كلباء «المنتشي» بنتائجه الإيجابية، بينما يستضيف الوحدة العروبة، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

فعلى استاد هزاع بن زايد، يستقبل العين بني ياس عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، تحت قيادة فنية برتغالية للفريقين، في مواجهة يسعى فيها الزعيم إلى مسح أحزانه القارية بعد تعادله مع باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة من دوري آسيا للنخبة، وتقلص حظوظه في بلوغ الدور الثاني.

ويأمل الزعيم إكمال ما بدأه مع مدربه البرتغالي جارديم، على المستوى المحلي ومواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعد أن تمكن من الفوز على العروبة 4-2 في الجولة الماضية رافعاً رصيده للنقطة 11، مع وجود 10 نقاط تفصله عن الشارقة المتصدر، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان ضد اتحاد كلباء وشباب الأهلي.

ولا يضع لاعبو العين سوى الفوز نصب أعينهم لمصالحة جماهيرهم، مع الرغبة في تصحيح مسار الفريق والمزاحمة على لقب الدوري.

في المقابل، فإن بني ياس سيدخل هذه المواجهة وهو ليس في أفضل أحواله على صعيد النتائج، بعد أن خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، أمام دبا الحصن بهدف دون ردّ، ومن الشارقة 1-4، ومن العروبة بهدف دون ردّ، وهو الأمر الذي يضع مدربه البرتغالي جواو بيدرو، في «موقف لا يُحسد عليه».

وفي المباراة الثانية، يستضيف اتحاد كلباء الجزيرة عند الساعة 19:30، في مباراة صعبة على الفريقين الراغبين في مواصلة نتائجهما المميزة في بطولة الدوري.

واعتاد كلباء تقديم أفضل مستوياته أمام أصحاب القمة، إذ نجح خلال الجولة الماضية في اقتناصه تعادلاً بطعم الفوز أمام شباب الأهلي بملعبه وبين جماهيره، على الرغم من النقص العددي الذي دخل به المواجهة بغياب خمسة لاعبين.

ويحتل كلباء المركز السابع برصيد 11 نقطة، ولاتزال له مباراة مؤجلة مع العين من الجولة الثالثة.

أمّا الجزيرة فلم يتذوق طعم الخسارة منذ الجولة الثالثة حينما خسر من الشارقة برباعية نظيفة، ليواصل بعدها نتائجه الإيجابية، إذ يوجد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وبات قريباً من المنافسة على اللقب.

وفي المباراة الثالثة، التي تُقام اليوم يخوض الوحدة مواجهة سهلة نسبياً على ملعبه وبين جمهوره عند الساعة 16:45، أمام العروبة صاحب المركز الأخير بثلاث نقاط.

وفوّت الوحدة العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تضعه في مكان جيد بجدول المسابقة، إذ فقد العديد من النقاط السهلة، وكان آخرها التعادل أمام الوصل الذي لعب منذ الدقيقة 66 بعدد منقوص، حيث كان الوحدة متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 84، لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وتراجع الوحدة بهذا التعادل إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بيد أن حظوظه في الاستمرار في المنافسة لاتزال قائمة.

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