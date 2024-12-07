بعد إصابته مع المنتخب.. حارب سهيل جاهز لمباريات شباب الأهلي

كشف مشرف فريق شباب الأهلي، خالد الكعبي، عن جاهزية لاعب الفريق والمنتخب الوطني حارب عبدالله سهيل، للمباريات المقبلة، بعد أن غاب عن ثلاث مباريات بداعي الإصابة التي لحقت به في معسكر المنتخب الأخير ومباراة قطر ضمن تصفيات كأس العالم.

وكان سهيل شارك في التشكيلة الأساسية في مباراة قطر التي فازت بها الإمارات بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، وتسبب في ضربة جزاء نفذها ليما بنجاح في الدقيقة 45، ثم تعرض سهيل لإصابة متوسطة، واضطر للغياب عن ثلاث مباريات لشباب الأهلي في دوري أدنوك ودوري أبطال آسيا 2.

وظهر سهيل في تدريبات شباب الأهلي قبل مباراة ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، لكن المدرب لم يدفع به في التشكيلة. وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات.

وأكد الكعبي أن مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوسا، لا يُفرّق بين لاعب بديل وآخر أساسي في تشكيل الفريق خلال المباريات، ويسعى دائماً إلى تجهيز كل اللاعبين، ويعتمد في خطته على احتياج الفريق في المباراة.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق فوز مهم على فريق ناساف الأوزبكي واحتلال صدارة مجموعته الآسيوية الرابعة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزين متتاليين، بعد أن كان قد توقف بالتعادل مع فريق كلباء في بطولة دوري أدنوك للمحترفين. ويستعد فريق شباب الأهلي لمواجهة صعبة أمام خورفكان غداً الأحد في الجولة التاسعة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل الفرسان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الشارقة، مع تبقي مباراة مؤجلة لشباب الأهلي أمام العين.

وأكد الكعبي أن «فريق شباب الأهلي منافس على كل البطولات، وهذا المطلب الأول للجماهير، هناك مباريات صعبة سواء محلية أو آسيوية، لذلك لا يعتمد المدرب على مجموعة واحدة من اللاعبين ويترك البقية، بل على العكس يعطي الفرصة لكل العناصر، ولا يعرف لاعباً أساسياً وآخر احتياطياً، الكل يجب أن يكونوا جاهزين لأي مباراة، وهي سياسة تدوير اللاعبين لكل مباريات الموسم».

وأضاف: «نستعد لمباراة خورفكان في الدوري، وهو لقاء صعب، تعرضنا لخسارة نقطتين في مباراة كلباء، بالتأكيد كان لها أثر في اللاعبين، لم نكن موفقين، لكن الفريق نجح في تحقيق فوزين متتاليين سيكون لهما دور في المباريات المقبلة، خصوصاً مباراة خورفكان قبل مباراة السوبر أمام الوصل يوم الجمعة المقبل».

وعن توقف البطولة وتأثير ذلك في الفريق، تابع الكعبي: «التوقف يؤثر في أي فريق وليس شباب الأهلي فقط، خصوصاً إذا كان (رتم) اللاعبين والفريق عالياً، ويحتاج الفريق إلى مباراة أو اثنتين حتى يعود إلى وتيرته وأسلوبه لتحقيق الانتصارات».

وحول الصدارة الآسيوية وتأهل شباب الأهلي إلى دور الـ16، قال الكعبي: «خضنا مباراتين في غاية القوة خلال أربعة أيام، ونجحنا في تحقيق الصدارة والتأهل، ننتظر يوم 12 لتحديد الفريق الذي سنواجهه في الدور المقبل، ولكننا جاهزون لأي مواجهة، نخوض كل مباراة بمفردها، دون التركيز في مباراة أخرى، الهدف جاهزية كل اللاعبين لكل المواجهات».