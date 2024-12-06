مؤنس دبور: نعيش حياة أسرية هادئة في دبي أجمل مدينة بالعالم

أكد لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، أنه يعيش أجمل أيام حياته في دبي، عقب الانتقال إلى اللعب في دوري أدنوك للمحترفين، قادماً من هوفنهايم الألماني، حيث أوضح أنه عاش في أكثر من 11 مدينة أوروبية متنوعة خلال مشواره مع كرة القدم، لكنه لم يجد مثل دبي من حيث الراحة والجمال والجو الأسري، مشيراً إلى أنه من وجهة نظره دبي هي أجمل مدينة في العالم.

وتأتي تصريحات دبور عقب فوز شباب الأهلي على فريق ناساف الأوزبكي 3-2، أول من أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة والختامية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، ومنح هذا الفوز صدارة المجموعة لشباب الأهلي برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني الحسين إربد الأردني الذي تأهل أيضاً للدور المقبل.

وخاض اللاعب مؤنس دبور مع شباب الأهلي منذ انتقاله إلى الفريق الموسم الماضي 27 مباراة في بطولة الدوري، سجل خلالها 18 هدفاً، منها أربعة أهداف في الموسم الحالي، ويعتبر من اللاعبين المؤثرين في مسيرة الفريق، ويعتمد عليه المدرب بشكل كبير، وكان له دور مهم في صعود الفريق بدوري أبطال آسيا، عقب إحرازه هدف الفوز على فريق الحسين إربد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة).

وقال مؤنس دبور لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بالوجود مع فريق شباب الأهلي، ومباراة ناساف كانت قوية وصعبة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وتصدر المجموعة الرابعة، ونتطلع إلى الدور المقبل في البطولة، بعدما أنهينا هذا الدور بنجاح، ونبحث عن الفوز والمنافسة على اللقب، ولكن نأخذ كل مباراة على حدة، ونفكر في الفوز بها».

وأضاف: «طموحي مع فريق شباب الأهلي لا يتوقف، فأنا موجود في فريق بطولات، وهذا طبيعي أن يكون الهدف هو المنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها، ولكن يجب علينا أولاً التفكير في كل مباراة على حدة، وأبحث عن مساعدة الفريق سواء بالتهديف أو بصناعة الأهداف، في مباراة الحسين إربد حصلت على فرصة للتهديف، ونجحت في إحراز هدف مهم، فالمدرب يعتمد على تدوير اللاعبين، وهذا أمر طبيعي، والمهم في النهاية هو أن يفوز الفريق وينجح في تحقيق الانتصارات».

وتابع: «كل الفريق أسرة واحدة، وشباب الأهلي فريق بطولات، ونبحث عن كل بطولة على حدة، والمنافسة على البطولات أمر طبيعي، لذلك كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، وكانوا رائعين في الشوط الأول من مباراة ناساف، وأحرزوا أهدافاً رائعة، ونجحنا في النهاية بتحقيق صدارة المجموعة، والصعود إلى الدور القادم، والانتصارات المستمرة تساعد الفريق في مختلف البطولات».

وعن حياته الخاصة والمعيشة في دبي، قال مؤنس: «الحياة في دبي رائعة، أعيش أنا وعائلتي في أجواء رائعة، خلال مسيرتي مع كرة القدم عشت في أكثر من 11 دولة أوروبية، لكن دبي واحدة من أجمل مدن العالم من حيث الجمال والمعيشة الأسرية والأمان، عشت في أماكن كثيرة، ولكن دبي من أفضل المدن لحياة عائلية وأسرية».

. مؤنس دبور: طموحي مع شباب الأهلي لا يتوقف، لأنني موجود مع فريق بطولات.

في سطور

مؤنس دبور (32 عاماً).

يلعب في مركز الهجوم.

خاض مع شباب الأهلي 27 مباراة في الدوري.

سجل 18 هدفاً.

يعتمد عليه المدرب بشكل كبير.