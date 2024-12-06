7 مشاهد فنية تبشر بقمة كروية بين كلباء والجزيرة

تعزز سبعة مشاهد فنية من قيمة مباراة كلباء وضيفه الجزيرة، بعد غدٍ، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، يتقدمها صراع العقول الفنية بين مدربي الفريقين الصربي فوك راشوفيتش، والمغربي الحسين عموتة، على التوالي.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يمتلك كلباء المركز السابع برصيد 11 نقطة، وسلسلة نتائج الفريقين الأخيرة ترفع من القيمة الفنية للمواجهة المرتقبة.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الفنية السبعة على النحو الآتي:

سلسلة انتصارات

حقق الجزيرة سلسلة نتائج مميزة خلال الجولات الماضية بدأها بالفوز على النصر 3-1، ثم على دبا الحصن 6-1، وخورفكان 4-2، وتعادل مع الوصل 2-2، قبل أن يهزم عجمان 4-صفر، ما يعطيه دافعاً فنياً ومعنوياً لإضافة انتصار مهم آخر للحفاظ على سلسلة نتائجه المميزة في طريق المنافسة على اللقب.

تعادل شباب الأهلي

يراهن كلباء على المستوى المميز الذي قدمه أمام شباب الأهلي ونتيجة التعادل خارج ملعبه ما يمنحه دافعاً فنياً ومعنوياً لتحقيق نتيجة مميزة جديدة، خصوصاً بعد عودة لاعبه الإيراني مهدي قايدي لخوض المباريات، بعد غيابه عن لقاء شباب الأهلي بسبب نظام الإعارة.

منافس قوي

يتمتع كلباء في الموسم الحالي بقدرته على مقارعة الفرق التي تنافس على اللقب، وتحقيق نتائج مميزة بعد تمكنه من التعادل مع الوصل 2-2، ومع شباب الأهلي من دون أهداف، ما يجعله قادراً على منافسة الجزيرة وتحقيق نتيجة إيجابية.

لاعبون مؤثرون

يتمتع فريقا الجزيرة وكلباء بامتلاكهما لاعبين قادرين على صناعة الفارق، ما يرشح لظهور المباراة بمستوى فني عالٍ، ومنهم لاعبو الجزيرة برونو والبرازيلي ميريز والمغربي الأصل الإسباني الجنسية نبيل فقير، بينما من جانب كلباء يتميز «النمور» بقوة هجومية ضاربة متمثلة في مهدي قايدي والإيطالي دانييل بيسا إضافة إلى حارس المرمى سلطان المنذري.

ملعب «النمور»

يعد فريق كلباء من الفرق العنيدة عندما يخوض مبارياته على ملعبه، بعدما كان قد فاز على البطائح والعروبة وتعادل مع الوصل حاصداً سبع نقاط ثمينة، ويراهن كثيراً على جمهوره الداعم له خصوصاً في المباريات الكبيرة.

أرقام مؤثرة

يتمتع كلباء بكونه ثاني أقوى خط دفاع، إذ لم تهتز شباكه سوى في ست مرات، في إشارة إلى قوته الدفاعية، بينما يعد الجزيرة أفضل خط هجوم مناصفة مع الشارقة بـ21 هدفاً ما يعطي للمباراة قيمة فنية كبيرة.

مدربان طموحان

يمتلك كل من مدرب كلباء الصربي فوك راشوفيتش، ومدرب الجزيرة المغربي الحسين عموتة، إمكانات قيادية وفنية في قراءة المباريات وتحليلها بشكل بارز قبل وخلال المباراة ما يجعلهما مصرين على النجاح بخطف نقاط المباراة، وتعزيز مكانتهما في الساحة الفنية للدوري.