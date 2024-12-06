بومضل: هدف الذيد بناء فريق قوي للمنافسة الموسم المقبل

كشف مدرب الذيد، الجزائري فؤاد بومضل، بأن طموح فريقه في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم هو بناء فريق قوي فنياً وذهنياً، قادر على المنافسة في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل خوضه المباريات بشكل فني عالٍ، لعله يحظى بنيل إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الحالي.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «إن النتائج غير الجيدة التي تعرض لها الفريق في الجولات الأولى من الدوري، إذ تعادل في اثنتين وخسر مثلهما، لا تعكس القيمة الفنية للفريق والتي يقف خلفها تعرض أبرز لاعبيه للإصابات، فضلاً عن فقدان التركيز وضياع الفرص الهجومية، خصوصاً في مواجهات الظفرة والفجيرة ومصفوت».

وتابع: «ما يعكس قيمتنا الفنية هو الفوز على فريق الإمارات (الصقور) 3-2، وعلى العربي بهدف نظيف في ملعبيهما، وهما فريقان مرشحان للصعود بشكل كبير، وذلك تحقق بعد معالجتنا جميع الأخطاء التكتيكية هجوماً ودفاعاً، وأبرزها تركيز المهاجمين أمام المرمى، ما أسفر عن نيل سبع نقاط ثمينة في ثلاث مباريات، الأمر الذي يعكس قدرة الذيد على المنافسة والصعود من خلال استثمار المباريات المقبلة».

وكشف مدرب الذيد أن رؤية مجلس إدارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، تطمح إلى بناء فريق قوي ينافس في الموسم الحالي لعله يخطف إحدى بطاقتي الصعود، فضلاً عن بناء فريق متكامل فنياً وذهنياً، ويدعمه بجميع العناصر التي تسهم بالتطور التصاعدي.

ووصف بومضل لاعب الفريق خليفة عبدالله بأنه أحد أبرز لاعبي الذيد في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى إلى جانب المحترف الجزائري بوعلام سرير، الذي نأمل عودته السريعة للفريق بعد تعرضه للإصابة»، وثمّن بن هويدن جهود البرازيلي ريجيس ومواطنه غابريل والغامبي الفوسيني جاساما.

يذكر أن المدرب فؤاد بومضل سبق له تدريب فرق حتا ومصفوت والعربي، ونجح في جميعها بتحقيق نتائج مميزة.