بعد النتائج المخيبة.. مانشستر يونايتد يقيل كاريك

أقال مانشستر يونايتد، أمس، مدربه مايكل كاريك، بعد «بداية مخيبة للموسم» في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان لاعب وسط يونايتد السابق قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث بشكل لافت في الموسم الماضي، بعدما فاز في 12 من المباريات الـ17 المتبقية من الموسم، محققاً أعلى رصيد من النقاط في الدوري خلال تلك الفترة.

لكن الفريق حصد ثماني نقاط فقط من 10 مباريات في الموسم الحالي ويقبع في منطقة الهبوط (المركز 18)، ليتوصل النادي إلى قناعة بالغة الصعوبة بأن «التغيير بات ضرورياً من أجل تحقيق طموحاتنا»، بحسب ما أعلن «الشياطين الحمر» في بيان صحافي.