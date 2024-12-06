دوري السلة يعود بـ 4 مباريات بعد توقف 37 يوماً

تعود منافسات دوري كرة السلة، اليوم، إلى الانطلاق من بوابة الجولة الخامسة لذهاب الدور التمهيدي بعد توقف دام 37 يوماً، لارتباط المنتخب الوطني بالنافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وتقام، في السابعة مساء اليوم، المباريات الأربع للجولة، إذ يحلّ الجزيرة ضيفاً على الوحدة، ويستقبل البطائح نظيره الظفرة، ويستضيف الوصل جاره النصر، ويتقابل في لقاء القمة الشارقة مع ضيفه شباب الأهلي.

ويطمح شباب الأهلي والنصر إلى خطف الانتصار الخامس على التوالي، الذي يضمن لكل منهما الحفاظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، والارتقاء إلى رصيد 10 نقاط، إلا أن مهمة «فرسان السلة» تبدو صعبة في مواجهة الشارقة (سبع نقاط) الطامح إلى انتصاره الرابع للبقاء بين كوكبة الصدارة.

ويمثّل لقاء الشارقة وشباب الأهلي المواجهة الأولى للوافدين الجديدين في صفوف الفريقين على صعيد المحترفين الأجانب، بعد أن ضمّ الشارقة لاعب المنتخب الوطني وصانع الألعاب، دي ماريو ديكسون، الحاصل حديثاً على الجنسية الإماراتية، فيما اتجه شباب الأهلي لتدعيم صفوفه بالموهبة الشابة، الأميركي ديشاوندوي واشنطن (23 عاماً) الذي حلّ خلفاً لمواطنه شهيد ديفيز.

ويدخل فريقا البطائح والظفرة لقاءهما بشعار فض الشراكة التي تجمعهما على صعيد المركز السادس برصيد خمس نقاط لكل منهما، والتقدّم خطوة على الترتيب العام بالارتقاء إلى رصيد سبع نقاط، المرهونة بتعثّر الوصل صاحب المركز الخامس حالياً برصيد ست نقاط.

بدوره، يبحث الوحدة من بوابة الجزيرة عن انتصاره الثاني في الدوري، الذي يمنحه الارتقاء إلى النقطة السابعة، يقابلها طموحات مشروعة للجزيرة في خطف الانتصار الأول الذي يمنحه التخلي عن مركزه الأخير الحالي وبلوغ النقطة السادسة.

مباريات اليوم

الوحدة - الجزيرة 19:00

البطائح - الظفرة 19:00

الوصل - النصر 19:00

الشارقة - شباب الأهلي 19:00