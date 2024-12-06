دبا يلتقي العربي عند منعطف دوري «الأولى»

يستضيف فريق دبا نظيره العربي، الساعة 16:40 من مساء اليوم، في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قمة كروية مرتقبة.

ويحتل دبا المركز الثاني برصيد 16 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على العربي، ما يضاعف من قوة المواجهة في مشوار الفريقين نحو حصد إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وستكون المباراة بمثابة اختبار مهم لمدرب دبا، الدكتور عبدالله مسفر، ومدرب العربي البحريني عيسى السعدون، لكونها نقطة تحول في جدول ترتيب البطولة للاقتراب أكثر من الظفرة المتصدر بـ19 نقطة، كما أن اللقاء مهم للاعبي الفريقين، إذ يراهن دبا على متصدر هدافي البطولة البرازيلي دا سيلفا، فيما يعتمد العربي على السنغالي محمد ديوب «قناص أنصاف الفرص».

وفي مباراة ثانية، يحل فريق الإمارات «الصقور» ضيفاً على الحمرية في مواجهة صعبة على الفريقين الطامحين لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، إذ يحتل «الصقور» المركز السابع برصيد ثماني نقاط، بينما الحمرية في المركز الـ11 برصيد ست نقاط.

وفي بقية مباريات الجولة التي ستقام غداً، يلتقي الفجيرة مع الظفرة، وحتا مع «مجد»، والذيد مع «غلف إف سي»، وغلف يونايتد مع يونايتد، بينما يتقابل بعد غدٍ الجزيرة الحمراء مع مصفوت.