الفتح السعودي ينهي عقد المدرب جوستافسن

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، أمس، إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويدي ينز جوستافسن، بالتراضي بين الطرفين.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق في الفترة الماضية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة التي تشهد إصلاحات وتغييرات في إطار تطوير مستوى الفريق.

وحرصت إدارة النادي على التأكيد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية للفريق، بما يتماشى مع تاريخ ومكانة النادي في دوري روشن للمحترفين، وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المقبلة أمام نادي الشباب في الجولة الـ13 من الدوري، تم تكليف المدير الفني للفئات السنية، الألماني كايدو هوفمان، بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت.