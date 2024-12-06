105 خيول تشارك في ثالثة أمسيات «كرنفال سباقات دبي»

تنطلق اليوم الأمسية الثالثة في كرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان العالمي»، بمشاركة 105 خيول في ثمانية أشواط على جوائز مالية قيمتها 1.830 مليون درهم.

ويتصدر الشوط الخامس والرئيس (القرهود سبرنت) هذه الأمسية والمخصص للخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر على مضمار رملي، بإجمالي جوائز نصف مليون درهم، وتشارك فيه سبعة خيول.

وستكون بداية الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، على مضمار رملي لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 14 خيلاً، على جوائز قدرها 175 ألف درهم.

وتشارك في الشوط الثاني، المخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، بهانديكاب (55-75) لمسافة 1200 متر، 18 خيلاً، وجوائزه 165 ألف درهم، بينما تشارك في الشوط الثالث، المخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، بهانديكاب (70-90) لمسافة 1400 متر، 13 خيلاً، وجوائزه 190 ألف درهم. وتشارك في الشوط الرابع، المخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، بهانديكاب (65-85) لمسافة 2200 متر، 13 خيلاً، وجوائزه 175 ألف درهم. وتشارك في الشوط السادس 16 خيلاً من الخيول التي لم تحقق أي فوز سابقاً من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على مسافة 1600 متر، وجوائزه 165 ألف درهم، فيما تشارك في الشوط السابع 12 خيلاً، بهانديكاب (80-100) من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، وجوائزه 250 ألف درهم.

أما الشوط الثامن والأخير، فهو شوط المعايير الخاصة، وتشارك فيه 12 خيلاً، بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1200 متر، وجوائزه 210 آلاف درهم.