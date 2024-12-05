بدر أحمد: طموح الشارقة في آسيا منصة التتويج

حصد الشارقة بطاقة التأهل بجدارة إلى الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2 للأندية في كرة القدم، بعد فوزه الكبير على مضيفه الوحدات الأردني في عقر داره، وأمام جمهوره بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في ختام منافسات المجموعة الثالثة التي تصدّرها برصيد 13 نقطة، فيما حل الفريق الأردني ثانياً ورافق الشارقة إلى الدور المقبل، في حين يترقب الشارقة مراسم القرعة التي ستجرى يوم 12 الجاري، لمعرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في الدور المقبل.

وبرزت عوامل عدة لتفوق الشارقة في هذه المباراة، من بينها التشكيلة المناسبة التي خاض بها المباراة، والأداء القوي والتفاهم الكبير الذي ظهر به لاعبو الفريق، وتألُّق لاعبي الفريق وخصوصاً الثلاثي كايو لوكاس، ولوان بيريرا، وخالد الظنحاني، إلى جانب هدف السبق الذي سجله لاعب الفريق كايو لوكاس (31)، الذي مثّل نقطة التحول في المباراة لمصلحة الشارقة، إضافة إلى بصمة مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، الذي عرف كيف يقود فريقه لهذا الفوز الكبير، وتصدّر المجموعة بجدارة.

واعتبر مدير فريق الشارقة، بدر أحمد الحمادي، أن التوظيف الجيد للاعبين من قِبل المدرب كوزمين، وبثّه روح الحماسة في أوساطهم، واحترام المنافس، فضلاً عن أن تنفيذ اللاعبين لخطط المدرب يعد من أهم أسباب الفوز، وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»، إن طموح الشارقة الوصول إلى منصة التتويج في هذه البطولة.

وجاء تأهل الشارقة وتصدّره للمجموعة إثر فوزه على الاستقلال الطاجيكي ذهاباً 1-0، وإياباً 3-1، وكذلك الفوز على سباهان الإيراني ذهاباً 3-1، وعلى الوحدات الأردني إياباً 3-1، والتعادل معه ذهاباً 2-2، فيما تعرّض الشارقة لخسارة واحدة أمام سباهان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت في الدوحة، وتابع بدر أحمد: «فوز الشارقة على الوحدات والتأهل جاءا في وقت جميل، تزامناً مع العيد الوطني لدولة الإمارات»، مضيفاً: «على الرغم من أن طموحنا في الدور المقبل هو مواصلة المشوار وصولاً إلى الهدف المنشود، فإن تركيزنا الأهم سيكون على المباراة المقبلة، وذلك بعدما يتعرّف الشارقة إلى هوية الفريق الذي سيواجهه من خلال القرعة».

وأشار مدير فريق الشارقة إلى أنهم يأملون دائماً إدخال الفرحة على الجمهور الشرقاوي والإماراتي من خلال هذه البطولة.

من جانبه، أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، أن الشارقة تمكّن من التسجيل في أوقات صعبة في المباراة، وأن مهارة لاعبي الفريق صنعت الفارق في المباراة، مضيفاً أن «الشارقة تحكّم في مجريات اللعب تكتيكياً، ونعتبر كل مباراة للفريق بمثابة تحدٍّ بالنسبة لنا».

ترتيب المجموعة الثالثة

بعد الجولة «الأخيرة»

1- الشارقة 13 نقطة

2- الوحدات 11 نقطة

3- سباهان 10 نقاط

4- استقلال دوشنبه دون نقاط