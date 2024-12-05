كايو: الوصل يجب أن يجلب روح «النخبة» إلى الدوري

أبدى لاعب الوصل، كايو كانيدو، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن على «الإمبراطور» أن يجلب الروح القتالية التي خاض بها المباريات القارية في مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال كايو كانيدو لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل حقق الأهم في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتأهل الفريق إلى ثمن النهائي، عقب تعادله مع الريان القطري بهدف لكل فريق، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا، موضحاً: «لعبنا مباراة جيدة جداً، وكنا قريبين من تحقيق الفوز، ولكن دخل مرمانا هدف في الدقائق الأخيرة ما أسهم في انتهاء اللقاء بالتعادل».

وأضاف: «لا نشعر بالرضا بنسبة 100%، خصوصاً أن الفوز كان سيضعنا في موقف جيد في لائحة الترتيب، لكن في الوقت نفسه الحصول على نقطة لا يعد أمراً سيئاً، لأننا لعبنا أمام فريق قوي».

وتابع: «الوصل لعب بشكل جيد، وبالتأكيد نشعر بالحزن بسبب الهدف الذي دخل مرمانا في الدقائق الأخيرة، حيث إننا صنعنا العديد من الفرص، خصوصاً في الشوط الأول، وكانت كفيلة بأن تجعل المباراة أكثر سهولة، إذ أحرزنا أكثر من هدف، وعلينا أن نغلق ملف البطولة القارية، ونعود للتركيز على مباريات الدوري».

أما بالنسبة إلى المباراتين المقبلتين للوصل أمام كل من النصر والهلال السعوديين، فقال: «بالتأكيد سنخوض مباراتين صعبتين أمام منافسين قويين، بينما في الوقت نفسه الوصل قوي، ولكن هذا ليس وقت الحديث عن هاتين المباراتين اللتين ستلعبان بعد شهرين، وعلينا أن نركز في المباريات المقبلة فقط».

ورداً على سؤال حول سبب تباين أداء الوصل في مباريات الدوري، مقارنة بظهوره بشكل جيد في دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «أتحدث دائماً بأننا نمتلك فريقاً قوياً ومجموعة جيدة من اللاعبين، ولاشك في أننا لسنا سعداء بالنتائج التي حققها الفريق في الجولات الماضية من الدوري، وعلينا أن نستلهم ونجلب الروح التي نخوض بها المباريات القارية، عندما نعود إلى مباريات الدوري».

وشدد كايو كانيدو على صعوبة مواجهة البطائح في الجولة التاسعة من الدوري، وقال: «سنخوض مباراة مهمة من الجوانب كافة، سواء من ناحية صعوبتها أمام منافس لن يكون سهلاً، ويرغب في تحقيق نتيجة جيدة، إلى جانب أن الوصل يدخل اللقاء بهدف العودة إلى الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر خمس جولات، حيث إنه لا مجال لخسارة المزيد من النقاط، لأن ذلك يعني أننا نبتعد خطوة جديدة إلى الوراء، ويصبح موقفنا أكثر صعوبة في الاقتراب من الأندية التي تنافس على المراكز الأولى في لائحة الترتيب».

. لا نشعر بالرضا بنسبة 100% عن نتيجة مباراة الريان، خصوصاً أن الفوز كان سيضعنا في مركز جيد بلائحة الترتيب.