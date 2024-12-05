سباحان أولمبيان في بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية للسباحة، التي ستقام خلال الشهر الجاري، مشاركة بطلين أولمبيين في منافسات البطولة، هما السباحان البريطانيان جيمس غاي، وماثيو ريتشاردز، وذلك في البطولة التي ستقام من 13 إلى 15 ديسمبر 2024، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة 1000 سباح وسباحة، عن اللاعب المميز الأول جيمس غاي، أحد أكثر السباحين تتويجاً في تاريخ بريطانيا، ويعدّ من أعظم السباحين في العالم، حيث يتخصص في سباقات السباحة الحرة والفراشة، وحقق سجلاً استثنائياً من الإنجازات على المستوى الدولي، كان آخرها، ذهبية في أولمبياد 2024، ومثلها في أولمبياد 2020، وفضية في أولمبياد 2016، بمجموع 46 ميدالية دولية، منها 20 ميدالية عالمية، أما السباح ماثيو ريتشاردز فهو من أبرز سباحي سباقات 100 متر و200 متر حرة، ومنذ انطلاق مسيرته الرياضية عام 2020، حقق ذهبية في أولمبياد 2024، ومثلها في أولمبياد 2020، وأكثر من 10 ميداليات عالمية أخرى.