تتصدر البريطانية كيت وو، حاملة لقب بطولة العالم للترايثلون «T100»، قائمة الرياضيات المحترفات المشاركات في منافسات النخبة ضمن بطولة «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي»، التي تقام في السادس من ديسمبر المقبل في حديقة شاطئ الممزر، بمشاركة 65 من نخبة الرياضيات الأولمبيات من 35 دولة، من بينهن التشيلية باربرا ريفيروس، صاحبة المركز الخامس في أولمبياد ريو دي جانيرو، إلى جانب عدد من الفائزات ببطولات العالم وجولات كأس العالم من أستراليا وإيطاليا وكولومبيا.

وتُعد البطولة، التي تقام نسختها الثانية في دبي، أول حدث من نوعه على مستوى العالم، والوحيد المخصص بالكامل للسيدات، حيث تجمع الرياضيات المحترفات والهاويات في منافسات تقام في الموقع نفسه وفي اليوم ذاته.

وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، في حدث يحتفي بقوة المرأة وعزيمتها وروح الوحدة والتكاتف، ويعزز مكانة دبي وجهةً دوليةً رائدةً لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ومركزاً عالمياً لرياضة المرأة.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أن المجلس يتطلع إلى أن تصبح البطولة منصة مستدامة لدعم رياضة المرأة، مشيراً إلى أن مشاركة بطلة العالم ونخبة من الرياضيات الأولمبيات تتيح للفتيات والسيدات في الإمارات والمنطقة فرصة التعرف عن قرب إلى بطلات اللعبة. وأضاف أن خوض المشاركات سباقهن الأول في المكان نفسه واليوم ذاته اللذين تتنافس فيهما أفضل رياضيات العالم يمنحهن حافزاً لمواصلة ممارسة الترايثلون.

وتضم قائمة المشاركات التشيلية باربرا ريفيروس، التي خاضت أربع دورات أولمبية متتالية، بداية من بكين 2008 وصولاً إلى طوكيو 2020، وحققت المركز الخامس في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما توجت بلقب بطولة العالم للترايثلون لمسافة السرعة عام 2011، وأحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأمريكية عام 2015.

وتشارك الأسترالية إيما جيفكوت، التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو 2020، وسبق لها الفوز بثلاثة ألقاب في بطولات كأس العالم.

كما تضم القائمة الإيطالية بيانكا سيريني والكولومبية كارولينا فيلاسكيز، اللتين شاركتا في أولمبياد باريس 2024، حيث أصبحت فيلاسكيز أول رياضية كولومبية تشارك في منافسات الترايثلون الأولمبية منذ 24 عاماً.

وسبق لكلتا الرياضيتين الفوز بإحدى جولات كأس العالم، إذ توجت سيريني بلقب جولة ميازاكي اليابانية عام 2023، فيما أحرزت فيلاسكيز لقب جولة هواتولكو المكسيكية العام الماضي.

وتحضر الإسبانيتان سارة غيريرو مانسو ومارتا بينتانيل رايموندو، اللتان احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي في جولة كأس العالم بمدينة فلوريانوبوليس البرازيلية العام الماضي، حيث حققت غيريرو أول ألقابها في كأس العالم. أما بينتانيل، فقد أحرزت لقبها الأول في البطولة مطلع الشهر الجاري، خلال جولة سان بيدرو دي لا باز في تشيلي.

وشاركت مجموعة من الرياضيات المسجلات في بطولة دبي في منافسات بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي يوم 13 نوفمبر الجاري، حيث حققت الإيطالية أنجيليكا بريستيا المركز الثامن، وهو أفضل مركز بين المشاركات في قائمة دبي، فيما حلت بينتانيل تاسعة، وغيريرو في المركز الحادي عشر.

وتضم القائمة أيضاً النمساوية كارينا رايشت، التي حققت أول ألقابها في كأس العالم خلال جولة روما العام الماضي، وتحمل الرقم القياسي النمساوي في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات.

وتعود المجرية دومينيكا بيسليغ والكمبودية مارغو غارابيديان للمشاركة في البطولة، بعدما احتلتا المركزين الثالث والخامس على التوالي في النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات بدبي عام 2025. كما تضم قائمة المشاركات اللبنانية لارا شهيب والأردنية ليديا مصلح.

منافسات النخبة

تقام منافسات النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وتتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 500 نقطة في التصنيف الأولمبي.

وتقام السباقات داخل حديقة شاطئ الممزر وفي محيطها، بما في ذلك المنطقة البحرية المجاورة.