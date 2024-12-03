بندر الأحبابي: العين لن يستسلم في البطولة الآسيوية

أكد قائد العين، بندر الأحبابي، أن لاعبي فريقه سيقاتلون حتى النهاية لانتزاع بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري النخبة الآسيوي.

وقال الأحبابي في تصريحات بعد المباراة: «فارق النقاط بين العين وباق الفرق التي تسبقه في الترتيب ليس بعيدا، ربما تكون النتائج في الجولة السادسة قد خدمتنا بعض الشيء، وأعتقد أن الفوز على الريان القطري، سيفتح لنا الباب للفوز على الشرطة العراقي، وانتظار باق النتائج لتحديد موقفنا من التأهل، لكن علينا أولا أن نخدم أنفسنا بأنفسنا».

وأضاف: «دخلنا مباراة بختاكور وكان هدفنا واضح بالحصول على النقاط الثلاث، ولكن بعض الظروف لم تخدمنا مثل حالة الطرد، والتي أجبرتنا على اللعب لأكثر من 35 دقيقة منقوصي العدد، ورغم ذلك لم يتأثر العين بالطرد، وأضعنا فرصا كانت كفيلة للعودة بالفوز وبنتيجة كبيرة».

وكان العين قد تعادل مع بختاكور الاوزبكي بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى نقطتين.