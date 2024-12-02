الوصل يغازل بطاقة ثُمن نهائي «النخبة» من بوابة «الرهيب»

يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يستضيف الريان القطري في الجولة السادسة من مباريات الدوري في منطقة غرب آسيا لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الثامنة من مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ يغازل «الإمبراطور» بطاقة التأهل لثُمن النهائي قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين.

ويمتلك الوصل في رصيده 10 نقاط في المركز الرابع، حيث يأمل أن يلتحق بالأندية السعودية الثلاثة الأهلي والهلال والنصر، التي حصلت على البطاقات الثلاث الأولى إلى دور الـ16 عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصاراً مهماً في الجولة الخامسة خارج ملعبه على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق «العلامة الكاملة» في المباريات التي خاضها خارج أرضه، بفوزه على أندية باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في طشقند، وعلى الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في الدوحة، وأخيراً على الشرطة في كربلاء.

في المقابل، يطلب الوصل تحقيق الانتصار الأول له في النسخة الجديدة من البطولة القارية بنظامها الجديد على ملعبه، بعدما خاض مباراتين، الأولى أمام كل من الأهلي السعودي، وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد، بينما تعادل في المباراة الثانية مع السد القطري بهدف لكل فريق.

ويضمن «الإمبراطور» تأهله لدور الـ16 في حال فوزه على الريان، خصوصاً أنه سيرفع رصيده إلى 13 نقطة، قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين، كما سيتجنب الدخول في حسابات معقدة، قبل خوضه مباراتين من العيار الثقيل في الجولتين السابعة والثامنة، حيث يلتقي مع النصر السعودي في الرياض يوم الثالث من فبراير المقبل، ثم يستضيف الهلال السعودي بزعبيل في 18 من الشهر نفسه.

من جهته، لن يكون فريق الريان منافساً سهلاً، حيث تُعد المباراة بالنسبة له مصيرية في مشوار المنافسة على التأهل لثمن النهائي، إذ يمتلك «الرهيب» في رصيده أربع نقاط في المركز السادس، متساوياً في الرصيد نفسه مع نادي الاستقلال الإيراني والغرافة القطري.

وحقق الريان انتصاراً واحداً في الجولات الخمس الأولى من مرحلة الدوري، والمفارقة أنه جاء خارج ملعبه مثلما تألق الوصل بعيداً عن زعبيل، حيث فاز «الرهيب» على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في طشقند، بينما خسر أمام كل من الهلال والنصر والأهلي، وتعادل في الجولة الماضية على أرضه مع بريسبوليس الإيراني بهدف لكل منهما.

يُذكر أن مباراة اليوم هي المواجهة الأولى تاريخياً التي تجمع الفريقين على المستوى الرسمي، بينما التقيا ودياً خلال فترة إعدادهما، في يوليو الماضي، بهولندا بعدما تقدم الوصل بهدفين في الشوط الأول عن طريق هاريس وكايو كانيدو، بينما أحرز الريان ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق كل من روجر ومينديز وتاباتا.