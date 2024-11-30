المهرة «غود تشير» تطلب لقب «غولدن رود» في أميركا

تنشد المهرة غير المهزومة «غود تشير» بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، انتصارها الثالث توالياً على مضمار «تشرشل داونز» في الولايات المتحدة الأميركية، حين تخوض سباق «غولدن رود ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1700 متر رملي.

كما يدفع فريق «غودولفين» بالمهر «فيرست ريزروت» بإشراف المدرب إيوان هارتي، للمنافسة على سباق «كنتاكي جوكي كلوب ستيكس» المخصص ضمن الفئة ذاتها «جروب2» لمسافة 1700 متر.

وأكدت مهرة السنتين «غود تشير» المنحدرة من نسل الفحل «ميداليا دورو»، منذ ظهورها الأول في عالم السباقات، الموهبة التي تتمتع بها، بانتزاعها في أغسطس الماضي انتصاراً باهراً في سباق للخيول المبتدئة، جاء بفارق ثمانية أطوال ونصف الطول عن المهرة الأميركية «ماي سويفت لوف»، قبل أن تفوز في سبتمبر الماضي بسباق «تشرشل داونز» بفارق 17 طولاً عن المهرة الأميركية «أديرا»، فيما فازت خلال مشاركتها الأخيرة في أكتوبر الماضي بسباق «راجز تود ريتشز ستيكس» لخيول فئة «القوائم» بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن المهرة الأميركية «كليرز شارم».

من جانبه، يسعى المهر «فيرست رويزورت» لتأكيد طموحاته في السباقات الكلاسيكية، بعدما قدم أوراق اعتماده في ظهوره الأول في عالم السباقات يوليو الماضي، بانتزاع فوز سهل في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «إليس بارك» الأميركي، قبل أن يحرز في أغسطس الماضي المركز الثاني خلف المهر الأميركي «شوكيس» في سباق «ساراتوغا سبيشل» المنصف ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب2».