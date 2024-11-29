أحمد سالم الحكم الأكثر إشهاراً للبطاقات.. 22 صفراء و3 حمراء في 5 مباريات

كشفت إحصائية، رصدتها «الإمارات اليوم»، أن حَكَم كرة القدم، أحمد سالم خلفان، يعدّ أكثر قضاة الملاعب استخداماً للبطاقات الملونة في دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الثامنة، التي اختتمت يوم 23 الجاري، إذ أشهر البطاقة الصفراء 22 مرة، والحمراء ثلاث مرات، في خمس مباريات أدارها بمسابقة الدوري، منها 10 بطاقات صفراء، وبطاقتان حمراوان خلال مباراة واحدة، جمعت شباب الأهلي والشارقة في الجولة السادسة، فيما أكد الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، أن «أحمد سالم يتميز بالهدوء خارج الملعب، لكنه شرس في تطبيق القانون خلال قيادته المباريات»، واصفاً إياه بأنه حكم مجتهد، مشيراً إلى أن أحمد سالم لم يحصل على الشارة الدولية بعد، إلا أنه يتفوق في أدائه على بعض قضاة الملاعب الدوليين.

وحلّ الحكم الدولي عمر آل علي في المرتبة الثانية في إشهار البطاقات الملونة في الدوري بـ24 مرة، خلال إدارته خمس مباريات، فيما خلا سجله من أي إشهار للبطاقة الحمراء حتى الآن، وجاء يحيى الملا في المركز الثالث بـ16 بطاقة، منها 15 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وجاء الحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي في المرتبة الرابعة بـ12 بطاقة صفراء، فيما أشهر الحكم نواف الزيودي البطاقات الملونة 11 مرة (منها بطاقتان حمراوان)، ومحمد الهرمودي 11 مرة، وحمد علي يوسف تسع مرات، وكل من بدر بوجمهور وسيف المصعبي ومحمد صالح سبع مرات، والحكم الفرنسي كليمون توربان خمس مرات، من بينها بطاقة حمراء، والإيطالي دافيدي ماسا خمس بطاقات، في حين أشهر البطاقات الصفراء ثلاثة قضاة ملاعب، هم ناصر العلي وأحمد حسن وسهيل عبدالله، أربع مرات، فيما استخدم كل من يوسف الجسمي والهولندي داني ماكيلي البطاقة الصفراء ثلاث مرات، بينما أشهر الحكم الدولي عادل النقبي البطاقة الصفراء مرتين، والحمراء مرة واحدة فقط.

ووفقاً للإحصائية من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين أيضاً، فإن الحكم الدولي أحمد عيسى درويش يعد أقل قضاة الملاعب إشهاراً للبطاقات الملونة، إذ إنه أشهر البطاقة الصفراء مرة واحدة فقط، وكانت من نصيب لاعب النصر، ليوي فير، خلال مباراة العروبة والنصر ضمن الجولة الأولى، وهي المباراة الوحيدة التي أدارها في الدوري حتى الجولة الثامنة، فيما حلّ الحكم الدولي الألماني فيليكس زواير في المرتبة الثانية، بأقل قضاة الملاعب إشهاراً للبطاقات الملونة، وذك باستخدامه البطاقة الصفراء مرتين فقط في مباراة الوصل والنصر ضمن الجولة الثانية.

وقاد مباريات الدوري حتى الجولة الثامنة 20 حكماً، بينهم أربعة قضاة ملاعب أجانب، هم فيلكس زاوير وداني ماكيلي وكليمون توربان ودافيدي ماسا.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «استخدام البطاقات الصفراء والحمراء ليس مقياساً لمستوى أداء الحكم، كون الأمر يتعلق بظروف المباراة فقط، وبتقديرات الحكم».

وأشار إلى أن الحكم أحمد سالم قاد خلال الفترات الأخيرة مباريات كبيرة وتنافسية وحساسة، لذلك فإن البطاقات الملونة تكثر دائماً في مثل هذه المباريات.

وأكمل العاجل: «توقعت أن تسند المباريات التي قادها أحمد سالم إلى حكام أجانب، إذ قاد مباراتين مهمتين، هما: شباب الأهلي والشارقة، ضمن الجولة السادسة، والوصل والجزيرة في الجولة السابعة».

وشدد العاجل على أن «الحكم المميز والمجتهد سيحصل على فرصته في حال أثبت وجوده، مشيراً إلى أن وجود الحكم الأجنبي لن يكون عائقاً أمام تميّز قضاة الملاعب المحليين، وإنما يمثل تحدياً لهم، وجدارة أحمد سالم خلفان في قيادة المباريات الكبيرة والحساسة خير دليل على ذلك».

. 20 حكماً في كرة القدم، بينهم 4 أجانب، قادوا مباريات الدوري حتى الجولة الثامنة.