اتحاد الكرة يدعم «الفار» بتحكيم أجنبي في الدوري

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم تعاقد مع حكام أجانب لتدعيم تقنية الحكم الفيديو (الفار)، والمشاركة في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المصدر إن هؤلاء الحكام بدؤوا بالفعل المشاركة في إدارة مباريات الدوري، إذ شارك أوفيديو هاتيغان حكماً للفيديو خلال مباراة دبا الحصن والجزيرة ضمن الجولة الخامسة، في حين أدار المباراة حكم الساحة محمد الهرمودي، وشارك فيرناندو راباليني في الجولة نفسها حكماً لمباراة فريقَي النصر وعجمان التي قادها حكم الساحة حمد علي يوسف، بينما شارك الحكم الين بوروساك في مباراة اتحاد كلباء مع البطائح، التي أدارها حكم الساحة يوسف الجسمي، وشهدت مباراة الوصل وخورفكان مشاركة دانييلي دوفيري حكماً للفيديو في الجولة ذاتها أيضاً.

وفي الجولة السادسة، ظهر الحكم إنغل مونروي حكماً للفيديو في مباراة العين ودبا الحصن التي قادها حكم الساحة ناصر العلي، وشارك فابيو أوليفيرا حكماً للفيديو في مباراة الوحدة واتحاد كلباء في الجولة السادسة، في حين قاد المباراة حكم الساحة عمر آل علي، بينما شارك اسمير ساقر كوفيك حكماً للفيديو في مباراة العروبة وبني ياس التي أدارها سلطان محمد صالح حكماً للساحة.